بديل الكيراتين.. مكون سري ضعيه فى الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات

بديل الكيراتين.. مكون سري ضعيه فى الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ إطالة الشعر من أكثر الأمور التي يبحث عنها السيدات عبر الإنترنت ويقوموا بتجربة كافة الوصفات الطبيعية التي تساعد في منح الشعر الطول واللمعان، ولكن البعض نها يكون له نتيجة سحرية والبعض الآخر لم يكن نتيجة جيدة ولهذا فقد يكون الحل الأمثل من أجل تقوية الشعر هو اتباع هذه الوصفة السحرية التي تساعد في التخلص تماما من مشاكل الشعر التي تعاني منها الفتيات والسيدات بسهولة حتى يصبح شعر صحي ولامع وخالي تماما من القصور التي يعاني منها، فمن الممكن إضافة مكون معين على الشامبو للحصول على نتيجة جيدة للشعر، وهذا ما نتعرف عليه.

يتم الحصول على شعر صحي وكثيف من خلال استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في منح الشعر الطول واللمعان الذي يحتاجه.

ولهذا فقد يكون من الأفضل وضع ملعقة من عصير الليمون على الشامبو قبل استخدامه وتخلط المكونات جيدا ومن ثم يتم غسل الشعر بها.

فهذ÷ الطريقة تساعد في القضاء على مشكلة تقصف الشعر وتساعد في منحه الطول واللمعان الذي يحتاجه، بالإضافة لمنحه الرطوبة وحمايته من الجفاف.

فقد يساعد الليمون الغني بالمواد المضادة للاكسدة في اعتدال صحة الشعر وحمايته من القصور التي يعاني منها.

وقد يتم تدليك الفروة بحركات دائرية بهذا الخليط ومن ثم توصيل هذا الخليط إلى الجذور ويتم شطفه بالماء.

هذه الطريقة تساعد في التخلص تماما من مشكلة تلف الشعر وتعمل على منحه الطول واللمعان الذي يحتاجه.

يحتوي الليمون على الفيتامينات الهامة والمواد المضادة للاكسدة التي تعمل على منح الشعر الطول واللمعان والكثافة التي يحتاجها.

بالإضافة إلى أنه يقلل من البكتيريا والفطريات التي تظهر في الفروة ويعمل على حمايتها من القصور المختلفة.

وقد أكدت الدراسات العلمية أن الليمون يساعد في القضاء على حكة الفروة.

ويعمل على التخلص من المشاكل التي يعاني الشعر منها.

فهذا التركيبة فعالة في القضاء على الدهون التي تتجمع في الفروة والشعر.

ويقلل من مشكلة التلذيق التي تظهر في الشعر لدى بعض السيدات.

كما ان هذه الوصفة فعالة في نمو الشعر القصير وتعمل على علاج المشاكل بسهولة.

مكون سري ضعيه فى الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخأهمية الليمون للشعر