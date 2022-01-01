ساندوتش القرنبيط بالجبن بأسهل طريقة

يشتكي العديد من الأمهات أن أولادهم لا يحبون تناول القرنبيط لذلك بدلاً من عمله بالشكل التقليدي يمكنك عمل ساندوتش القرنبيط بالجبن هذا طبق يعد من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير القرنبيط بتلك الطريقة المميزة وسنضمن لك أن أولادك سيحبونها كثيراً، تابعي المقال لتعرفي المقادير اللازمة وطريقة تحضير الوصفة.

ساندوتش القرنبيط بالجبن

حضري طبق شهي غني بالفيتامينات والمعادن واستمتعي به مع أودلاك دون أن يضيعوا القيمة الغذائية العالية للقرنبيط.

حبة واحدة من القرنبيط كبيرة الحجم.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

كوب من الجبن الموتزاريلا المبشورة ناعم.

شرائح من الجبن الشيدر أو كمية منه مبشروة ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق صغيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

قومي بتقطيع حبة القرنبيط إلى عدة زهرات. ضعي القرنبيط في طبق يصلح للميكرويف. قومي بإدخال القرنبيط الميكرويف لمدة عشر دقائق حتى يتم شويه. أخرجي القرنبيط ثم ضعيه في الخلاط أو محضر الطعام. يتم فرم القرنبيط جيداً حتى يصبح ناعم. أعيدي القرنبيط المفروم إلى الميكرويف لمدة عشر دقائق أخرى حتى ينضج تماماً. قومي بعصر القرنبيط بيديك حتى تتخلص من كل السوائل الموجودة في القرنبيط. ضعي هذا القرنبيط في طبق ثم أضيفي إليه البيض وقلبي. يضاف الملح والفلفل والجبنة الموتزاريلا وقلبي. اخلطي المكونات جيداً حتى تشكل عجينة متجانسة. أحضري صينية الفرن وغلفيها من الداخل بورق الزبدة. قسمي الخليط إلى قطع وكل قطعة شكليها على شكل مستطيل أو قرص حسب رغبتك. ضعي تلك القطع في صينية الفرن ثم أدخلها فرن ساخن على حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق. أخرجي الصينية واتركيها تبرد. بين كل قطعتين من خليط القرنبيط ضعي شريحة من الجبنة الشيدر. قومي بإذابة الزبدة في مقلاه لا تلتصق على نار متوسطة. ضعي القرنبيط بحشو الجبنة وقلبيه على الجهتين حتى يصبح ذهبي اللون وتذوب الجبنة الموجودة في الحشو. ارفعي الساندوتشات من على النار وقدميها ساخنة مع الجزر والطماطم الطازجة المقطعة شرائح.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:خطوات تحضير ساندوتش القرنبيط بالجبن: