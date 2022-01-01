طريقة سهلة ومميزة لحفظ الليمون بشكل بسيط في الثلاجة لأطول مدة

فكرة لتخزين الليمون في الثلاجة من السنة للسنه الليمون هو أحد الخضروات الهامة في المنزل ولايمكن الاستغناء عنه، لأن العديد من الأمهات يرغبن في تناوله تقريبًا في جميع الأطعمة والوجبات الخفيفة المحضرة في المنزل، والليمون مهم أيضًا لإعداد الوصفات والمكونات التي تحمي الجسم من البكتيريا، مثل الليمون الساخن يساعد على خفض درجة الحرارة ويمنع الالتهابات ويقوي جهاز المناعة، ويحب الكثير من الناس تناول الليمون دائمًا عند تحضير الطعام، لذلك من المهم معرفة كيفية تخزين الليمون من سنة إلى أخرى وهذا ما سنناقشه في هذا المقال.

فكرة لتخزين الليمون في الثلاجة من السنة للسنه

الخطوات البسيطة التي يجب على كل ربة منزل القيام بها لحفظ الليمون فترة طويلة هي كما يلي:

يجب على كل ربة منزل أن تضع الليمون في وعاء واسع مناسب، بحيث يتم غسل الليمون وشطفه جيداً بالمياه الجارية، ثم تستخدم الملاءات المناسبة لتغطية جميع الليمون الحامض.

الخطوة التالية هي تصفية الليمون ويتم ذلك في مصفاة مناسبة لإزالة الماء الزائد.

بعد التأكد من أن الليمون جاف تمامًا وخالي من الماء، سيبدأ الليمون في الالتفاف.

بعد لف الليمون بورق أبيض، يوضع الليمون في ورق في وعاء مناسب.

بعد إغلاق الصندوق يصبح من السهل استخدام الليمون ويمكن تخزين الليمون بهذه الطريقة لمدة اثني عشر شهراً.

أهم الأمور الواجب مراعاتها حال التخزين لليمون

من الممكن تخزين الليمون من خلال خطوات بسيطة وهذه الخطوات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وهي كالتالي: