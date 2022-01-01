فكرة عبقرية لتفصيص الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في 5 دقائق فقط

الثوم من الأشياء التي تستغرق وقتا طويلا عند التقشير لذلك تحاول الأمهات دائما ابتكار بعض الطرق التي تساعد على تقشير الثوم بطريقة سريعة بدون استخدام العديد من الأدوات وحتى نحصل على ثمار الثوم ‏بسرعة واستخدامها في العديد من أنواع الطعام توجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها من خلال هذا المقال وسنتحدث عن اكثر من طريقة يمكن من خلالها تقشير الثوم بطريقة سريعة.

‏

طريقة البرطمان لتقشير الثوم

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقشير الثوم بواسطة البرطمان وهذه الخطوات:

‏

أولا نقوم بإزالة راس الثوم الكبيرة من الأعلى وبعد ذلك نضع الثوم داخل برطمان زجاجي ويمكن أن يكون برطمان بلاستيكي لكن لا بد أن يكون البرطمان جاف تماما بعد ذلك نقوم بإغلاق البرطمان بإحكام ونقوم بتحريك البرطمان بقوة و بشكل متواصل حتى يتم تقشير الثوم وبعد ذلك نقوم بفتح البرطمان سنجد أن قشر الثوم قد انفصل عنه بسهولة.

‏

طريقة تقشير الثوم باستخدام الماء الساخن

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقشير الثوم باستخدام الماء الساخن وهذه الخطوات هي:

‏

نحضر وعاء يحتوي على الماء مغلي ونضع فيه الثوم لبعض الوقت

‏

‏ بعد ذلك نخرج الثوم من الوعاء ونرى أنه قد انفصل القشر عن جسم الثوم.

ولكن لابد أن نحرص على عدم ترك الثوم داخل الماء لفترة طويلة.

‏

تقشير الثوم بواسطة تقطيع الجذور في المايكرويف

فيما يلي سنتحدث عن طريقة تقشير الثوم باستخدام تقطيع الجذور والمايكرويف وهذه الطريقة هي:

أولا نقوم بإزالة جذور الثوم تماما وبعد ذلك نقوم بتقسيم الثوم إلى نصفين ونضعها في طبق وندخلها داخل المايكرويف لمدة دقيقة فقط بعد ذلك نخرج فصوص الثوم من المايكرويف ونلاحظ أن القشر قد انفصل عنها تمامًا.

عادة يستغرق الثوم وقتا طويلا حتى نستطيع إزالة جميع القشور الموجودة فيه ولكن ‏عند استخدام طريقة المايكرويف فاننا نحصل على الثوم بدون قشور بشكل سريع ‏وفي نفس الوقت يحتفظ الثوم برائحة ده ويبقى طازج ولا تؤثر عليه الحرارة عندما نقوم بإخراج الثوم بسرعة ولكن يجب على تركه في الداخل لفترة طويلة.

الكثير من السيدات تجد صعوبة في تقشير الثوم ولكن اصبح الخل بسيط فيمكن باستخدام البرطمان أو خاصية الرج التخلص من هذه المعاناة وتقشير الثوم بكل سهولة دون الحاجة الى السكين أو استخدام معاناة التقشير العادي فيمكن تقشير الثوم أيضا باستخدام الماء المغلي بكل سهولة وتقشير في ٥ دقائق فقط يمكنك تجربتها بنفسك.