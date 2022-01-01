أسرار يابانية لفرد الشعر.. اعملي أقوى كيراتين طبيعي للشعر الجاف والخشن والجعد بمكونات منزلية

تتوجه الكثير من السيدات والفتيات من فترة لآخرى إلى صالونات التجميل، لرغبتهن فى تجميل الشعر والحصول على شعر مفرود وناعم، وأكثر الخلطات التى يرغبن فيها هى الكيراتين لإنه يعطى نوعه وفرد مميز للشعر، كما أنه يفضل لفترة طويلة ولكن هذا الكيراتين يحتوى على مواد كيميائية ضارة بالشعر وقد تسبب مشاكل بعد فترة من الاستخدام، لذا يبحث الكثير عن كيراتين طبيعى للشعر الجاف والمتقصف.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعى للشعر الجاف

الكيراتين يحتوى فى مكوناته على زيوت ومكملات للشعر تغذى بصيلة الشعر جيداً، ولكن تكلفته باهظة الثمن، لذا يبحث الكثير عن البديل الطبيعى له والغير مكلف، ويعطى نفس النتائج من الشعر الناعم والأقوى، ويحتوى فى مكوناته على الزيوت الطبيعية الغير ضارة بالشعر.

مكونات خلطة الكيراتين الطبيعى

تتكون هذه الخلطة من عدة زيوت طبيعية وغير مكلفة وتعطى نتائج هائلة بعد الاستخدام، وتجعلك تستخدميها أكثر من مرة من جمال النتائج، كما إنها وصفة طبيعية لعلاج الشعر الجاف والمتقصف والحصول على شعر مفرود وناعم.

توفير 60 جرام من زيت الخروع.

60 جرام من زيت الصبار.

كمية من زيت خشب الصندل.

خطوات عمل خلطة الكيراتين الطبيعى للشعر الجاف

بكل سهولة وبساطة وبشكل سريع ولا يحتاج إلى مجهود يمكنك تحضير هذه الخلطة داخل المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم مزج الخليط جيداً. تدفئة الخليط. لابد من تدليك فروة الرأس بالزيت والشعر جيداً. يترك على الشعر لمدة ساعتين. يتم غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو.

كيراتين طبيعى للشعر الجاف بالزيت

للسيدات التى تميل إلى الزيوت فى الحصول على شعر ناعم ومفرود، وتتجنب الكيراتين الصناعى، خاصة لأن هذه الطريقة تحتوى على عدة انواع زيوت تغذى الشعر جيداً.

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توفير 3 معالق من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع الطبيعى.

بيضة.

إحضار ملعقة كبيرة من الزيت الحلو.

نحتاج إلى قطرات من زيت اللافندر وزيت الياسمين.

أولاً يتم خفق البيضة جيداً. يتم إضافة الزيوت والخلط حتى يتم التجانس. توزيع الخليط على الشعر جيداً من فروة الرأس حتى الأطراف. لابد من وضع فوطة الشعر الخاصة. يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة. بعدها يتم شطف الشعر جيدا بالماء والشامبو.

مكونات الخلطةطريقة التحضير