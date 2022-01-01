يحتاج السيدات دائماً لشعر له معان طويل وجذاب، ويكثروا في البحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على ذلك، أو الزيوت والكريمات ذو الأسعار الباهظة، ولكننا سنقدم لكم هذه الخلطات بمواد طبيعية ليس لها أي أثر جانبي سيء يضر بصيلة الشعر أو حتى الفروة، والشعر هو التاج على رأس الشخص وهو رمز من رموز الجمال دائماً ما يهتم به الجميع لجعله أفضل، ولذا لابد من اتباع روتين خاص بذلك واجتناب استخدام الصبغات المضرة بالشعر والتي تسبب سقوطه، ونحن الآن سنقدم لكم أفضل خلطة لتطويل وترطيب الشعر.

افضل خلطة لتطويل وترطيب الشعر

لا يمكننا إعطاء وصفة ونقول أنها الأفضل لجميع الأشخاص والحالات، ولكن النتائج ستكون مختلفة من شخص ومن حالة لأخرى، حسب الشعر ودرجة كثافته ومدى تأثير العناصر المستخدمة بالخلطة على فروة الرأس، وسنقدم لكم خلطة لتطويل الشعر وترطيبه باستخدام الزيوت مثل جوز الهند، وإليكم الوصفة وهي كالآتي:

يتم وضع خمس ملاعق زيت جوز هند بأناء صغير فوق النار إلى أن يصبح دافئ ونبدأ بتوزيع الزيت بأنحاء مختلفة ومتفرقة.

تستخدم التدليك لفروة الرأس بشكل دائري ومستمر مع التأكد من وصول الزيت لجميع الأجزاء بالشعر من الفروة وحتى الأطراف.

تضع القبعة الحرارية ويمكن استخدام أي نوع من الأكياس البلاستيكية فوق الرأس ويترك فترة لا تكون أقل من نصف ساعة.

يتم شطف الشعر باستخدام الماء الجاري مع الشامبو الذي يتم استخدامه والمتلائم مع الشعر.

باستطاعتك تطبيق نفس ذاك الطريقة مع استبدال جوز الهند بزيت الخروع أو حتى زيت الزيتون، وليس هذا فقط بل أنه يمكن أن تستخدم نوعين من الزيوت أو مزيج من الزيوت بنفس الطريقة والخطوات حتى تحصل على نتائج ممتازه للشعر.

وصفة تطويل الشعر بالزبادي

إن الزبادي يعد بلسم طبيعي للشعر، لأن قدرته على فرد الشعر وجعله أكثر نعومة كبيرة، كما أنه يرطب يمنحه لمعان وتميز، وإليكم طريقة استخدام الوصفة وهي كالآتي: