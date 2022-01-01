ملعقة قهوة فقط لبشرة أفتح بـ 5 درجات أصغر 10 سنوات للتخلص من التجاعيد وتبييض الوجه سريعًا

ماسك القهوة لتفتيح البشرة في دقائق، تحتوي القهوة على الكثير من الفوائد الممتازة للبشرة، فقد نجد دائماً القهوة مكون رئيسي في معظم ماسكات وكريمات العناية بالبشرة للتفتيح، كما أنها تستخدم لعلاج حب الشباب وتمنح البشرة توهجاً، وكذلك الأمر أثناء تناول القهوة فهي مفيدة جداً لصحة البشرة، ومن خلال هذا المقال نستعرض العديد من الوصفات المنزلية والمناسبة لجميع أنواع البشرة باستخدام القهوة.

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

تلعب القهوة دور أساسي في تنظيم نمو الخلايا بخصائص إصلاح الإشارات، مما يساعد البشرة على الاحتفاظ بترطيبها ومرونتها، وتحافظ القهوة بشكل فعال على طاقة خلايا الجلد، كما تعمل مضادات الأكسدة في القهوة على تحسين الدفاعات الطبيعية للبشرة وحمايتها من الجذور الحرة، وكذلك يمنع الكافيين بالقهوة الاستجابة لتلف الحمض النووي وهذا يحمي البشرة من المواد المسرطنة للأشعة فوق البنفسجية، ويعتبر وضع القهوة على هيئة مساكات للوجه يقلل من تورمها وانتفاخ الجلد ويعزز الدورة الدموية، ويحافظ على البشرة صحية ونشطة.

مكونات ماسك القهوة لتفتيح وترطيب البشرة

وتحلم كل امرأة في الحصول على بشرة مشرقة، ويعتبر مكون القهوة المضاف إليه الحليب من أقوى الماسكات، حيث يغذي الحليب خلايا البشرة ويحافظ عليها رطبة بمساعدة الكالسيوم وفيتامين ب وأحماض ألفا هيدروكسي، كما يمنح خليط القهوة مع الحليب سطح متوهج ومنتعش عن طريق التقشير اللطيف، وإليكم مكونات الوصفة كما يلـــــــــــي:

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة كبيرة من الحليب الخام.

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أولاً نحضر وعاء عميق ونضع به مسحوق القهوة مع الحليب الخام.

ثانياً نقوم بخلط المكونات لتشكيل عجينة ناعمة.

وبعدها نقوم بوضع المعجون على بشرة الوجه والرقبة بالتساوي.

ثم نقوم بتدليك الماسك بلطف ونتركه حتى يجف لمدة ثُلث ساعة.

كما نقوم بشطف الوجه بعدها بالماء البارد.

بينما يكرر هذا الماسك للوجه مرتين على الأقل في الأسبوع.

طريقة تحضير ماسك القهوة لتفتيح البشرة

ويساعد ماسك القهوة كذلك في القضاء على البثور، لأنه ملئ بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة، والبكتريا المسببة في ظهور البثور عن طريق تطهيرها بجانب تفتيح البشرة.