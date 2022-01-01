ندمت مستعملتوش من زمان.. كريم نيفيا أقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن لن تصدقي النتائج رطوبة وتنعيم

تتعدد خلطات الشعر الطبيعية لتنعيمه وليكون ذات ملمس ناعم ولامع وجذاب، ومن بين هذه الخلطات الكيراتين الذى يعد من أقوى الخلطات التى تغذى الشعر وتعطيه نعومة، ويعد كريم نيفيا من أكثر المكونات التى تعطى الشعر ملمس ناعم ولامع ويقضى على التجاعيد والخشونة، لأنه مكون من خلطات طبيعية تفيد البشرة وكذلك الشعر، وسنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية طريقة استخدام كريم نيفيا لفرد وتنعيم الشعر الخشن.

طريقة استخدام كريم نيفيا لتنعيم وفرد الشعر

تستخدم معظم الفتيات كريم نيفيا لترطيب البشرة، لأنه يعد من أفضل الكريمات الطبيعية الغير ضارة على البشرة ويعطيها ملمس ناعم، كما أنه يعطى الشعر نفس الفوائد التى يعطيها للبشرة، لسحر مكوناته الطبيعية التى تغذى الشعر وتعطيه ملمس ناعم وتقضى على الخشونة، ويعيد للفتاة الشكل الجمالى لشعرها مرة أخرى.

مكونات خلطة كريم نيفيا لتنعيم الشعر

نحتاج إلى عدة مكونات بسيطة لعمل خلطة كريم نيفيا لتنعيم الشعر الجاف والمتقصف، ولكنها مكونات بسيطة وغير مكلفة تماماً كباقى الخلطات الصناعية التى تستخدمها معظم السيدات لفرد الشعر، فيمكنك من خلال إتباع المكونات التالية عمل أجمل خلطة لتنعيم الشعر.

تحضير ملعقتين من الماء.

كمية قليلة من النشا.

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة من الليمون.

إضافة جزء من كريم نيفيا.

خطوات عمل خلطة كريم نيفيا

يمكنك من خلال إتباع الخطوات التالية عمل أجمل خلطة لتنعيم الشعر وإعادة لمعان الشعر وتطويله مرة أخرى وبمكونات طبيعية لا تؤثر بالسلب على فروة الرأس.

خلط كريم نيفيا والحليب والماء والليمون والنشا جيداً حتى يتم التجانس بين المكونات. يتم فرد الخلطة على الشعر جيداً والتدليك بفروة الرأس. لابد من وضع غطاء الرأس لمدة ساعة كاملة. يتم غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو والبلسم وسوف تجدين أمامك نتيجة مذهلة. يمكنك تكرار نفس الطريقة مرتين فى الأسبوع للحصول على شعر ناعم ومفرود طول اليوم.

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كريم نيفيا لتنعيم الشعر

هناك طريقة أخرى من خلال استخدام كريم نيفيا يمكنك تحضيرها للحصول على شعر ناعم، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.