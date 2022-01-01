الحنة السوداء للأظافر بديل المانكير

تعد الحنة السوداء من أفضل البدائل التي ميكنك اللجوء إليها بدلاً من وضع المانيكير فالعديد من المسلمات لا يرغبن في وضعه لأنه يمنع الوضوء لذلك يمكنك استخدام الحناء بطريقة سحرية ووضعها على أظافرك لتصبح أفضل من طلاء الأظافر، تابعي المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحنة وخطوات وضعها دون أن تسبب لك أي مشكلة.

الحنة السوداء

اتبعي الخطوات الآتية لتحصلي على طلاء أظافر اسود ثابت دون الحاجة إلى إزالته للوضوء والصلاه

مقدار مناسب من مسحوق الحناء الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الشبة السوداء.

رشة صغيرة من خل التفاح النقي.

كمية من الماء للعجن.

في طبق مناسب الحجم قومي بوضع مقدار مناسب من الحنة العادية يكفي لأظافرك وهو ما يعادل ملعقة صغيرة فقط. ثومي بطحن الشبة السوداء جيداً أو قومي بابتياعها مطحونة جاهزة. يوضع ملعقة صغيرة من الشبة السوداء فوق الحناء وتقلب جيداً. أضيفي الخل وقلبي. ابدأي في إضافة الماء ببطء شديد وبالتدريج حتى تتكون لديك عجينة. أضيفي المزيد من الماء حتى تصبح الحنة ستئلة قليلاً ويسهل فردها. جهزي أظافرك عن طريق إزالة أي طلاء عليها أو بقايا مانيكير باستخدام الاسيتون. اغسلي أظافرك جيداً وافركيها بقشر ليمونة وذلك لتطهيرها وإزالة أي بقايا للأسيتون. جففي الأظافر جيداً قبل وضع الحنة. أحضري فرشاه صغيرة ويفضل أن تكون فرشاه طلاء أظافر قديمة. يجب أن تنظفي الفرشاة جيداً وتجففيها قبل استخدامها. اغمسي الفرشاه في الخليط ثم استخدميها لتوزيع الخليط بحرص على أظافرك. احرصي على ألا تصل الحنة إلى الجلد حلو أظافرك حتى لا تصبغه باللون الأسود. يمكنك وضع شريط لاصق حول الأظافر لتجنب حدوث أي مشكلة. في حالة رغبت في وضع الحنة على أظافر قدميك عليك وضع بعض القطن بين كل اصبع والآخر حتى لا يفسد الطلاء. اتركي الحنة على أظافرك حتى تجف ثم اتركيها لأكبر عدد من الساعات على الأقل ساعتين أو ثلاثة. بعد ذلك قومي بغسل أظافرك جيداً من الحنة بالماء حتى تذوب وتتلاشى. جففي يديك وستلاحظين أن أظافرك تم صبغها باللون الأسود الثابت وتستمر معك لشهور.

المقادير اللازمة لعمل الحنة:خطوات تحضير الحنة السوداء: