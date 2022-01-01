في 10 دقائق فقط أصنعي عجينة البرجر البيتي هشة وطرية بمكونات أقتصادية

طريقة عمل عجينة البرجر، يعتبر البرجر من الوجبات المفضلة للكثير من الأشخاص فهي تتميز بأنها من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها في فترة زمنية قصيرة، وهي عبارة عن رغيف من العيش المستدير الذي يوجد داخله قطعة واحدة من اللحم المفروم المقلي بالإضافة إلى الكاتشب والمايونيز والمسطردة والسلطة لكي تكون النتيجة مذهلة في الطعم الشهي واللذيذ في هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة تحضير عجينة البرجر البيتي دون وقت أو جهد.

طريقة عمل عجينة البرجر

تحضير عجينة البرجر سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمكونات كثيرة ويمكن تحضيرها في فترة زمنية قصيرة

المكونات

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ملح.

كوب واحد من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة واحدة من الخميرة.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

القليل من السمسم وحبة البركة.

يتم وضع الخميرة والسكر في كوب الماء الساخن ويتم تقليبه جيدًا حتى يذوب كل من السكر والخميرة. يغطى الكوب ويترك جانبًا لمدة 5 دقائق. نقوم بإحضار وعاء عميق ويوضع فيه الدقيق واللبن البودرة والملح وزيت الزيتون ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا. نضع الخميرة على الدقيق وتقلب جميع المكونات مع بعضها ونعجن الخليط جيدًا لمدة 10 دقائق. تغطى العجينة وتترك جلنبًا لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك يتم تشكيل العجين إلى 5 كرات متساوية في الحجم وتغطى وتترك جانبًا لمدة ساعة أخرى لكي ترتاح. يفضل دهن وجه العيش بالبيض لكي يأخذ اللون الذهبي. وضع السمسم وحبة البركة على سطح العيش لتزينه بهم. لابد من تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل إدخال العيش بحوالي 10 دقائق لكي يتم تسخينه جيدًا. بعد ذلك نقوم بإحضار صينية للفرن ونقوم بدهنها بالزيت ونضع العيش فيها وتدخل الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يأخذ العيش اللون الأحمر. يخرج العيش من الفرن ويغطى بقطعة نظيفة من القماش ويترك حتى يبرد لكي يتم فتحه ووضع لحم البرجر والسلطات والصلصات داخله. وقد ذكرنا سابقاً عن طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت لزوم وجبة البرجر البيتي. بذلك يكون البرجر جاهز للتقديم ويفضل أن يكون بجانبه البطاطس المقلية اللذيذة التي يعشقها الأطفال.

خطوات تحضيرالعجينة الطرية البيتي