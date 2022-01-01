مكون في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كانت كبيرة هتبقي زي الزبدة

اللحوم والكوارع من الممكن أن نقوم بتسويتهما بالاعتماد على مكون ينصح به كافة خبراء الطهي، من الممكن أن ندخله في شتى وصفات الطهي لأي نوع من أنواع اللحوم وتعتبر طريقة التسوية من خلاله يسيرة جدا، وفيما يأتي من فقراتنا التالية نقدم عرضًا عن أفضل الطرق والتي من خلالها من الممكن أن يتم إنجاز تسوية كل نوعيات اللحوم والكوارع وبأقل وقت وعن طريق هذا المكون يسهل نضج اللحم وبأقل وقت، وعن الطريقة نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي من السطور القادمة.

تسوية اللحوم والكوارع

أي نوع من أنواع اللحم، وكذلك الكوارع من الممكن أن نقوم بالتسوية السريعة لهم من خلال مكون السكر، ويعد هذا المكون من أبرز المكونات المنزلية والتي ينصح باستعمالها أشهر الشيف وبقدر يسير منه حوالي ملعقة شاي صغيرة وإضافتها للحم أثناء تسويته نحصل على اللحم وقد نضج تماما أو الكوارع أيضا وقد تمت تسويتها وفي أسرع وقت، وبالنسبة للطريقة التي من الممكن أن نتبعها لتسوية اللحم فهي بسيطة، ومع تعزيز تلك الطريقة بإضافة ملعقة السكر الصغيرة يسهل بعد ذلك الحصول على اللحم الناضج سريعا، وبالاستعانة بالسكر ينضج اللحم خلال أقل وقت ممكن، كما يصبح بتلك الطريقة محتفظ تماما بكل ما يحويه من الفيتامينات والأملاح المعدنية والحديد حيث نه من المعروف أن طول فترة بقاء طعام اللحم على النار يقلل من فوائده والنار تعد سبب من أسباب تكسير الفيتامينات بطول الفترة الزمنية المستهلكة للتسوية، وفيما يأتي مكونات طهي اللحم سريعا.

لحم بقري، أو كوارع أو لحم دواجن.

ماء مغلي للتسوية السريعة.

ملعقة من أي نوع زيت نباتي.

القليل من الفلفل الأبيض المطحون.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

القليل من المستكة.

لورا وكرفس وبصل.

كرات وثمرة طماطم مقطعة.

الوصفة من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعانة بالمكونات التي قد تم التعرف عليها سابقا.

ومن ثم يتم إحضار وعاء لتشويح اللحم مع كل الإضافات وفي خلال أقل من ساعة يكون اللحم جاهز للتقديم وبالهنا والشفا.

وصفة مميزة لتسوية اللحوم والكوارعطريقة التحضير