بدون مقوار.. اسهل طريقة لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ هتقوري اكتر من 3 كيلو في دقائق

الكوسة والباذنجان من أهم أنواع الخضار المستخدم بشكل كبير في الحصول على أفضل وصفات من المحاشي المشكلة والتي يسهل استخدامها بعد أن يتم عمل تقوير سريع لها بالاعتماد على بعض من الأدوات البسيطة سهلة الاستخدام، ومن خلال ما يلي ذكره من فقرات قادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل الطرق التي من الممكن أن تكون مساعدة وبشكل كبير في عمل تقوير للكوسة وفي أقل وقت ممكن من اليسير أن يتم الحصول على تلك النوعيات من الخضار بأقل وقت جاهزة لأن يتم حشوها بالخلطات المختلفة والتي تعتاد كل ربة منزل على حشو الخضار من مختلف أنواعه بها، وإليكم تلك الطرق بالتفصيل.

تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ

من السهل على ربات البيوت الاعتماد على أدوات المائدة العادية والتي من خلالها يكون من السهل تحضير الخضار بكل سهولة، وبد حشوه وفي غضون وقت قصير يصبح المحشي جاهز تماما للإعداد والتسوية، ومن خلال خطوات بسيطة يتم استعمال أي أداة من الأدوات التالية للحصول على المحشي وقد تم تقويره للحصول على أفضل وجبة من محشي الخضار المشكل وفي وقت وجيز.

تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال السكين

السكين يعد واحد من أهم الأدوات والتي من الممكن أن تعمل وبشكل ممتاز في التقوير السريع للخضار وبدون تضييع للوقت، حيث أنه من اليسير على ربات البيوت أن تلجأن لاستخدام السكين في الحصول على أفضل نتيجة من الخضار المشكل المقور وحشو الخضار يكون بعد التقوير في أقل وقت ويتم بمنتهى السهولة نتيجة التقوير الجيد وتفريغ الثمرة من الداخل باستعمال السكين، والطريقة تعتبر من أفضل لطرق وأيسرها حيث يتم دخول السكين برفق في الكوسة أو بداخل ثمرة الباذنجان ومع تحريكه وباستدارة نحصل على الثمرة خاوية ويسهل حشوها.

تقوير الكوسة والباذنجان باستخدام قطاعة التفاح

أشهر طريقة ذاع صيتها بمختلف منصات الطهي، وتعد القطاعة قادرة على إنجاز أكبر كم من الخضار وفي أسرع وقت ممكن، وبالنسبة لطريقة التقوير فتكون بإخال القطاعة وفور إدخالها نقوم برفعها للأعلى لاستخراج لب الكوسة بسهولة وكذلك الباذنجان ليتم الحشو بعد ذلك.