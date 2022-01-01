طريقة عمل البطاطس بالثوم المقرمشة الشهية بخطوات بسيطة ستدمنيها من حلاوتها وسهولة إعدادها

تبحث السيدات في منزلها عن طرق وصفات جديدة يمكن عملها في المنزل بسهولة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود، وهناك بالفعل العديد منها ولكن طريقة البحث قد تكون صعبة عليهم إلى حد ما، لذلك قررنا تقديم الوصفات بشكل سلس على الجميع من خلال وضعها في نقاط مختصرة هنا يكون من السهل عملها، والآن ستكون لدينا طريقة عمل البطاطس بالثوم المقرمشة، تابعونا.

البطاطس بالثوم

يمكن تحضير المكونات بسهولة كالآتي:

نصف كوب من دقيق السميد الناعم.

ثلاثة فصوص من الثوم كبار الحجم مفرومين.

حبتان من البطاطس المسلوقة ومن ثم هرسها.

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو الزبدة.

ملعقة من الشرطة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

زيت للقلي.

ملعقة كبيرة واحدة من البقدونس المفروم.

طريقة عمل البطاطس بالثوم

والآن علينا توضيح خطوات العمل بسهولة كالآتي: