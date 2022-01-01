طريقة عمل البطاطس بالثوم المقرمشة الشهية بخطوات بسيطة ستدمنيها من حلاوتها وسهولة إعدادها

تبحث السيدات في منزلها عن طرق وصفات جديدة يمكن عملها في المنزل بسهولة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود، وهناك بالفعل العديد منها ولكن طريقة البحث قد تكون صعبة عليهم إلى حد ما، لذلك قررنا تقديم الوصفات بشكل سلس على الجميع من خلال وضعها في نقاط مختصرة هنا يكون من السهل عملها، والآن ستكون لدينا طريقة عمل البطاطس بالثوم المقرمشة، تابعونا.البطاطس بالثوم
يمكن تحضير المكونات بسهولة كالآتي:
- نصف كوب من دقيق السميد الناعم.
- ثلاثة فصوص من الثوم كبار الحجم مفرومين.
- حبتان من البطاطس المسلوقة ومن ثم هرسها.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت أو الزبدة.
- ملعقة من الشرطة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- زيت للقلي.
- ملعقة كبيرة واحدة من البقدونس المفروم.
والآن علينا توضيح خطوات العمل بسهولة كالآتي:
- علينا طحن السميد بشكل ناعم ليستخدم في عمل الطعام.
- تذوب الزبدة أو وضع الزيت بالمقلاة على نار متوسطة.
- نضع بها الثوم ونقلب حتى تصل للون الأصفر وكذلك وضع الشطة.
- نضيف الملح وبعد ذلك السميد والماء مع الاستمرار في التقليب حتى يصل الشكل إلى عجينة طرية.
- يلزم إضافة البطاطس على الخليط ونستمر في التقليب لنضع الخليط في وعاء خارجي.
- نضيف لهذا الخليط النشا ونستمر في جعل البطاطس كالكرة الكبيرة.
- نقطع البطاطس إلى أشكال دائرية بعد فردشها بالنشابة والمتبقي تكونه لنفعل هذه الخطوة مرةً أخرى.
- نقوم الآن بقلي حلقات البطاطس في الزيت بمقلاة متوسطة وبعد وصولها للون الذهبي نخرجها على مناديل المطبخ.
- نقوم بتقديمها بعد ذلك مع بعض المقبلات وتناولها بشكل شهي.
- تبحث السيدات في المنزل عن طرق ووصفات جديدة يمكن صنعها بسهولة في المنزل دون أي وقت أو جهد. يوجد بالفعل الكثير منهن ولكن قد تكون طرق البحث صعبة بعض الشيء بالنسبة لهن لذلك قررنا تقديم وصفات مختصرة للجميع هنا مقدمة موجزة عن الطريقة بسيطة للغاية ، الآن قد شرحنا لكم كيفية صنع البطاطس المقرمشة بالثوم يرجي إتباع الخطوات بإتقان.
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تبحث السيدات في منزلها عن طرق وصفات جديدة يمكن عملها في المنزل بسهولة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود، وهناك بالفعل العديد منها ولكن طريقة البحث قد تكون صعبة عليهم إلى حد ما، لذلك قررنا تقديم الوصفات بشكل سلس على الجميع من خلال وضعها في نقاط مختصرة هنا يكون من السهل عملها، والآن ستكون لدينا طريقة عمل البطاطس بالثوم المقرمشة، تابعونا.البطاطس بالثوم
يمكن تحضير المكونات بسهولة كالآتي:
- نصف كوب من دقيق السميد الناعم.
- ثلاثة فصوص من الثوم كبار الحجم مفرومين.
- حبتان من البطاطس المسلوقة ومن ثم هرسها.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت أو الزبدة.
- ملعقة من الشرطة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- زيت للقلي.
- ملعقة كبيرة واحدة من البقدونس المفروم.
والآن علينا توضيح خطوات العمل بسهولة كالآتي:
- علينا طحن السميد بشكل ناعم ليستخدم في عمل الطعام.
- تذوب الزبدة أو وضع الزيت بالمقلاة على نار متوسطة.
- نضع بها الثوم ونقلب حتى تصل للون الأصفر وكذلك وضع الشطة.
- نضيف الملح وبعد ذلك السميد والماء مع الاستمرار في التقليب حتى يصل الشكل إلى عجينة طرية.
- يلزم إضافة البطاطس على الخليط ونستمر في التقليب لنضع الخليط في وعاء خارجي.
- نضيف لهذا الخليط النشا ونستمر في جعل البطاطس كالكرة الكبيرة.
- نقطع البطاطس إلى أشكال دائرية بعد فردشها بالنشابة والمتبقي تكونه لنفعل هذه الخطوة مرةً أخرى.
- نقوم الآن بقلي حلقات البطاطس في الزيت بمقلاة متوسطة وبعد وصولها للون الذهبي نخرجها على مناديل المطبخ.
- نقوم بتقديمها بعد ذلك مع بعض المقبلات وتناولها بشكل شهي.
- تبحث السيدات في المنزل عن طرق ووصفات جديدة يمكن صنعها بسهولة في المنزل دون أي وقت أو جهد. يوجد بالفعل الكثير منهن ولكن قد تكون طرق البحث صعبة بعض الشيء بالنسبة لهن لذلك قررنا تقديم وصفات مختصرة للجميع هنا مقدمة موجزة عن الطريقة بسيطة للغاية ، الآن قد شرحنا لكم كيفية صنع البطاطس المقرمشة بالثوم يرجي إتباع الخطوات بإتقان.