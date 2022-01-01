وصفة تزيل تجاعيد العين والهالات السوداء وتجاعيد الوجه

وصفة تزيل تجاعيد العين، يجب الإشارة أن هناك العديد من السيدات التي تصاب بظهور تجاعيد تحت العين خصوصا مع التقدم السن، وبالطبع سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طرق للتخلص من جميع التجاعيد الموجودة تحت العين حيث تعتبر من أكثر المناطق الرقيقة للبشرة، كما يمكنكم التخلص من هذه التجاعيد عند استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي ستقدمها لكم خلال السطور القادمة حيث تعتبر من أكثر المناطق الرقيقة في البشرة، تابعوا معانا كافة الوصفات الطبيعية المختلفة.

بياض البيض والشوفان:

يجب الإشارة أنه يمكنكم استخدم بيضا البيض والشوفان على منطقة تحت العين التي تساعد في التخلص من التجاعيد بشكل نهائي ويرجع السبب الرئيسي في ذلك أن بياض البيض يساعد على إعطاء البشرة الكولاجين الذي يعالج التجاعيد نحت العين والشوفان ايض مهم بصورة كبيرة للغاية لشد البشرة وترطيبها أيضا ثم يجب عليكم خلط معلقة من الشوفان مع بياض البيض ويتم تقلبيهم بشكل جيد ويطبق تحت العين ويتم تركه لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل البشرة بالماء البارد بعد ذلك

الحليب وماء الورد

حتى يمكنكم التخلص من التجاعيد تحت العين والتخلص منها بشكل نهائي يمكنكم خلط ملعقة من الحليب مع ملعقة من ماء الورد ويتم وضعها على منطقة تحت العين ويتم تركها حوالي ربع ساعة كاملة ويتم غسلها بالماء البارد بعد ذلك يمكنكم تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.