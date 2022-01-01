المشروب الجبار يساعد على تنظيف القولون واستخراج الفضلات ويقضي على الإمساك وتعفنات البطن

يعانى الكثير من الناس من الإمساك وانتفاخات القولون المزمنة حيث يوجد كثير من الفضلات المتراكمة في الأمعاء ويقوم أصحاب هذه الأزمات بالبحث عن المشروبات والوصفات الطبيعية التي تساعد على تنظيف المعدة وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

بذور الشيا والكتان هي من البذور الطبيعية الرائعة تعمل على تنقية الجسم من السموم والأمراض وتخلصنا من الإمساك.

الزنجبيل حيث أنه يعمل الزنجبيل على تخليص المعدة من الفضلات المتراكمة الموجودة في القولون لمدة سنيين.

عصير الليمون يعتبر عصير الليمون من المشروبات التي ت كون مليء بالألياف وفيتامين سي والذي يساعد على التخلص من الإمساك وتسهيل عملية إخراج الفضلات.

عصير التفاح يمكن أن نقوم بتحضير عصير التفاح الطازج مع ملعقة من الزنجبيل تساعد كثيرا في التخلص من الفضلات كمة في المعدة وتكون طريقة تحضيره غسل تفاحه جيدا ونقوم بتقطيعها ووضعها على النار مع الزنجبيل وتصفيتها ونقوم بتصفيتها وتناولها على الريق تخلصنا من الإمساك .

من ضمن الفوائد التي يوفرها القولون عند تنظيفها هي الفوائد التالية: