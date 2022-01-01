طريقة صحية ومقرمشة لعمل القرنبيط

طريقة عمل القرنبيط بطريقة صحية، القرنبيط من الأكلات الشعبية المنتشرة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث أن لها فوائد كثيرة مهمة للإنسان كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت وهو من الخضروات التي من فصيلة الكرنب وله مذاق مميز حيث أن عند تناوله يحصل على كمية زيوت كثيرة لذلك أعددنا لكم في هذا المقال أفضل طريقة صحية للحصول على القرنبيط بدون زيوت.

طريقة عمل القرنبيط بدون ما يمتص زيوت

يبحث الكثير عن طريقة سهلة وصحية لعمل القرنبيط بدون ما يمتص الزيت في خطوات قليلة وبمكونات بسيطة موجودة داخل كل بيت، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

المكونات

واحدة قرنبيط متوسطة الحجم.

عدد 4 بيضات.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الشبت المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الناعمة.

عدد 2 من فصوص الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة التحضير

هذه أسهل طريقة صحية لعمل القرنبيط ولا تستهلك الكثير من الوقت، وتتمثل هذه الطريقة في الآتي: