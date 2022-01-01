السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول مثل المطاعم واحلي بنكهات مختلفة لازم تجربيه

تدميس الفول مثل المطاعم واحلي بنكهات مختلفة، يعد الفول المدمس من أكثر الأكلات الشعبية عند المصريين والتي لا يمكن الاستغناء عن تناوله في وجبات الإفطار أو العشاء أيضاً، بالإضافة إلى أنه في شهر رمضان الكريم يكون الفول وجبة أساسية في السحور، ويقوم الأشخاص بشراء الفول المدمس من الخارج بسبب عدم معرفتهم طريقة تدميسه في البيت، ولكن سوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية تدميس الفول في المنزل وطريقة تحضيره بالطماطم.

تدميس الفول مثل المطاعم واحلي بنكهات مختلفة

يمكن اتباع الخطوات التالية بالتفصيل لتدميس الفول بطريقة صحيحة:

½ كيلو من الفول المنقوع.

½ كوب من العدس.

حبة من الطماطم.

½ كوب فول مدشوش.

بصلة.

أربع فصوص من الثوم.

حبتان من الجزر.

ملعقة كركم.

ماء.

في إناء كبير نقوم بنقع الفول لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ذلك نقوم بغسل الفول ووضعه في دماسة الفول أو في حلة محكمة الغلق ونضيف إليه الفول المدشوش والعدس والجزر والطماطم والبصل والكركم والثوم.

يتم وضع كمية من الماء حتى تغطي الفول بالكامل، ثم نضع الحلة أو الدماسة على النار حتى يصل مرحلة الغليان.

بعد ذلك نقوم بتهدئة النار وتركه حتى ينضج تماماً ويصبح جاهزاً للاستخدام.

مكونات تدميس الفول في المنزلطريقة تحضير تدميس الفول في المنزل

طريقة تحضير الفول المدمس بالطماطم

يعتبر الفول بالطماطم من ألذ وأشهى وصفات الفول التي يمكن تحضيرها في المنزل:

طماطم مكعبات.

فول مدمس.

ثوم مفروم.

كمون.

زيت.

بصل مقطع قطع صغيرة.

فلفل رومي وحامي.

مكونات تحضير الفول المدمس بالطماطم

في إناء نقوم بوضع الزيت ثم يتم إضافة البصل إليه وتشويحها حتى تصل إلى اللون الذهبي.

بعد ذلك قومي بإضافة الثوم المفروم والفلفل الرومي وتشويحها مع البصل.

يتم وضع مكعبات من الطماطم وملعقة من معجون الطماطم والكمون والملح وتقليب المكونات جيداً.

يتم بعد ذلك إضافة الفول المدمس إلى باقي المكونات السابقة، وتركه على نار هادئة حتى يتشرب الفول من المكونات الأخرى.

بعد أن ينضج الفول نقوم بوضعه في طبق التقديم ويمكن عندها وضع قطرات من عصير الليمون عليه.

وبذلك يكون طبق الفول بالطماطم جاهز للتقديم، وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير الفول المدمس بالطماطم