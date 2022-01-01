طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في المنزل

طريقة عمل بسكويت الشاي السادة، من أسهل وأبسط الوصفات حيث أن الكثير من الأشخاص من الكبار أو الصغار يقبلون على طلبه كثيرا كما أنه يعتبر وجبة إفطار لطلبة المدارس مع كوب من الشاي باللبن أو الشاي ووجبة سريعة للموظفين أثناء عملهم مما جعل الكثير من السيدات يبحثون على أفضل طريقة لصنع البسكويت في المنزل لذلك قد أعددنا لهم هذا المقال خصيصا لتلبية رغباتهم في عمل هذه الوصفة بكل سهولة ويسر.

طريقة عمل بسكويت الشاي السادة

في دقائق قليلة ومكونات بسيطة سوف يتم عمل البسكويت، ومكوناته هي:

كوب كبير من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

تعالوا معنا نتعرف على طريقة عمل البسكويت في أقل وقت ممكن خطوة بخطوة.

نضع المقادير المطلوبة في وعاء مناسب وهي عبارة عن الدقيق بعد نخله مع البيكنج بودر ثم نضيف عليه السكر والزيت ثم عصير البرتقال وتقلب المكونات جيدا.

ثم نترك العجين يرتاح لمدة عشرة دقائق.

تفرد العجينة بالنشابة على سطح صلب ثم تقطع مربعات على شكل البسكويت السادة المربع وتشكل بالشوكة.

يرص البسكويت في صينية مدهونة بالزيت وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نخرجها وتقدم على طبق التقديم وبالف هنا.

نصائح لاختيار البسكويت السادة

نظرا لان البسكويت السادة يحتوي كثيرا على المواد الدهنية والسكريات؛ فهو بالتالي غني بالسعرات الحرارية ويفقد كثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم، لذلك نقدم لكم نصائح في تجنب أختيار هذه المكونات التي يحضر بها البسكويت، وهي كالآتي: