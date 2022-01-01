عمل سيريلاك الأطفال في المنزل بدون مواد حافظة ومغذي ومفيد وبدون تكلفة

تبحث كل أم عن طريقة تحضير السيريلاك في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وذلك من أجل التأكد من سلامة المقادير التي سيتم تقديمها للطفل، فالكثير من الأمهات ترغب في أن تحضر كافة المأكولات بيديها وتتبعوا معنا في مقالنا التالي طريقة تحضير السيريلاك في المنزل.

مقادير تحضير السيريلاك في المنزل

يتم تحضير السيريلاك بخطوات بسيطة وسهلة وبمقادير بسيطة متوفرة وتضمن لطفلك النظافة والأمان والصلاحية.

كأس من الأرز النظيف ثم طحنه. كمية مناسبة من المياه.

خطوات تحضير السيريلاك بالأرز في المنزل

مكونات باودر السيريلاك بالأرز

يتم تحضير السيريلاك في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وتتبعوا معنا في المقال التالي تلك الخطوات.

تتشابه طريقة تحضير السيريلاك في المنزل بالطريقة الجاهزة فيتم الحصول على المياه ويتم وضعها في إناء ورفعها على النار وتركها لحين أن تغلي بصورة تامة. بعد ما يتم رفعها من على النار يتم تركها لحين أن تهدأ. يتم إضافة ملعقة من مسحوق الأرز ويتم التقليب جيدًا لمدة خمسة دقائق. يتم رفعه من على النار وتركه لحين أن يبرد ثم يتم تحليته بالعسل أو السكر مع أي قطعة م الفواكه فهذه الوجبة مناسبة لجميع الأطفال التي تجاوز عمرهم عن العام.

طريقة تحضير السيريلاك بالأرز في المنزلطريقة تحضير وصفة السيريلاك بالموز والتفاح

الوصفة التالية يتم تقديمها للأطفال الذي تجاوز عمرهم عن الستة أشهر وفيما أكثر والمقادير كالتالي:

ربع كأس من سيريلاك القمح أو الأرز. ثمرة واحدة من التفاح ويكون مقطع. ثمرة واحدة من الموز المهروس. كأس من المياه.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم رفعه على النار ثم إضافة التفاح. يتم تصفية قطع التفاح من المياه ثم يتم إضافة الموز المهروس ويتم الخلط جيدًا مع بعضهم البعض. الخطوة التالية يتم إضافة فيها ربع كأس من السيريلاك إلى مياه السلق ويتم التقليب لحين أن يتم الحصول على خليط ناعم.

طريقة عمل السيريلاك بالموز والتفاح في البيت