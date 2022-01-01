وصفة بمكونات طبيعي لتطويل وانبات فراغات الشعر

مكون جبار لانبات الشعر وملئ الفراغات هذا ما يبحث عنه كثير من الفتيات والسيدات رغبة منهم لمظهر رائع، وذلك لأن الكثير منهم يعاني من مشاكل الشعر الكثيرة لأسباب متعددة منها الوراثية ومنها اختلاف الهرمونات ومنها العوامل المناخية منهم من يلجأ للكريمات التي تضر أكثر ما تفيد والبعض الآخر يتجه إلى الاختيار الأمثل وهي الوصفات الطبيعية، ولذلك قد جئنا لكم بمكون جبار يعالج ويحافظ على جمال شعرك.

مكون طبيعي لإنبات الشعر

توجد وصفات كثيرة و مختلفة لجميع أنواع الشعر تعمل على إنبات الشعر ومنع تساقطه، وهم كما يلي:

خلطة الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات

2 من ثمرة كبيرة من الموز.

ثمرة كبيرة من الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

فرشاة لفرد الخليط على الشعر.

طريقة التحضير

نضع الموز في الخلاط الكهربي ويتم الخلط جيدا حتى يصبح عصير.

ثم نقوم بتقشير الأفوكادو ووضعه على الموز ويخلط جيدا.

ثم زيت الزيتون ويتم الخلط جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

يقسم الشعر إلى أجزاء ثم نضع الخليط مع التمشيط على كل جزء لوحده من الجذور إلى الأطراف.

يغطى الشعر بكيس من البلاستيك لمدة ساعة.

بعد إنقضاء الوقت يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك للتخلص من آثار الخليط.

ثم يشطف وينشف جيدا.

تكرر مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

خلطة زيت الزيتون والبيض لانبات الشعر

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

صفار 2 بيضة.

طريقة تحضير الوصفة