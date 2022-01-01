طريقة تحضير المعمول بالجوز عين الجمل بأسهل طرقة

ريقة تحضير المعمول بالجوز، بعض الأمهات لا تحبذ شراء المعمول من الخارج و تحبذ عمله في المنزل، والمعمول هو نوع من أنواع الحلويات اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار فهنا سوف نوضح طرق بسيطة لعمل المعمول في المنزل وتوفيره في كل البيوت دون أن تحتاج الأمهات لشرائه ويمكنهم عملة بمكونات بسيطة.مكونات المعمول بجوز عين الجمل
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- 2 كوب من السكر البودر.
- ملعقة من الخميرة البيرة ويمكن شرائها من الفرن.
- نصف كوب من الحليب خالي الدسم.
- ربع كوب من ماء الورد.
- ملعقة من جوز الطيب.
- كوب كبير من السمن البلدي أو الزبدة.
- وحوالي نصف كيلو من السميد.
- وحوالي ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- بالإضافة إلى ملعقة من المستكة.
- كما أنه من ضمن المكونات لا بد من إضافة عين الجمل وبعض المكسرات حسب الرغبة للحشو.
- قم بوضع الدقيق الأبيض والسميد في وعاء وقم بالتقليب ثم قم بوضع الخميرة وجوز الطيب.
- ثم قم بوضع السمن أو الزبدة وماء الزهر وماء الورد والحليب وقم بالعجن جيداً لكي تصبح العجينة متماسكة لا تلتصق في اليد.
- قم بغطاء العجينة وتركها نصف ساعة للتخمير في الوعاء.
- قم بوضع جوز الهند وعين الجمل وسكر بودر في وعاء آخر وقم بالتقليب جيدا للحشو.
- قم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ثم قم بوضع الحشو وعين الجمل وجوز الهند ووضعهم بداخل العجينة للحشو.
- ثم قم بوضعها في صاج منقسمة إلى كرات صغيرة ووضعها في فرن درجة حرارتة مرتفعة واتركيها ثلث ساعه حتى يتغير لونها ويصبح لونها ذهبي.
- كما أنه من النصائح التي يتم توجيهها عنه بعد التسوية يمكن تفريغها في علبة وتقديمها للضيوف والأطفال والكبار.
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ريقة تحضير المعمول بالجوز، بعض الأمهات لا تحبذ شراء المعمول من الخارج و تحبذ عمله في المنزل، والمعمول هو نوع من أنواع الحلويات اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار فهنا سوف نوضح طرق بسيطة لعمل المعمول في المنزل وتوفيره في كل البيوت دون أن تحتاج الأمهات لشرائه ويمكنهم عملة بمكونات بسيطة.مكونات المعمول بجوز عين الجمل
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- 2 كوب من السكر البودر.
- ملعقة من الخميرة البيرة ويمكن شرائها من الفرن.
- نصف كوب من الحليب خالي الدسم.
- ربع كوب من ماء الورد.
- ملعقة من جوز الطيب.
- كوب كبير من السمن البلدي أو الزبدة.
- وحوالي نصف كيلو من السميد.
- وحوالي ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- بالإضافة إلى ملعقة من المستكة.
- كما أنه من ضمن المكونات لا بد من إضافة عين الجمل وبعض المكسرات حسب الرغبة للحشو.
- قم بوضع الدقيق الأبيض والسميد في وعاء وقم بالتقليب ثم قم بوضع الخميرة وجوز الطيب.
- ثم قم بوضع السمن أو الزبدة وماء الزهر وماء الورد والحليب وقم بالعجن جيداً لكي تصبح العجينة متماسكة لا تلتصق في اليد.
- قم بغطاء العجينة وتركها نصف ساعة للتخمير في الوعاء.
- قم بوضع جوز الهند وعين الجمل وسكر بودر في وعاء آخر وقم بالتقليب جيدا للحشو.
- قم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ثم قم بوضع الحشو وعين الجمل وجوز الهند ووضعهم بداخل العجينة للحشو.
- ثم قم بوضعها في صاج منقسمة إلى كرات صغيرة ووضعها في فرن درجة حرارتة مرتفعة واتركيها ثلث ساعه حتى يتغير لونها ويصبح لونها ذهبي.
- كما أنه من النصائح التي يتم توجيهها عنه بعد التسوية يمكن تفريغها في علبة وتقديمها للضيوف والأطفال والكبار.