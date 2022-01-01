طريقة تحضير المعمول بالجوز عين الجمل بأسهل طرقة

ريقة تحضير المعمول بالجوز، بعض الأمهات لا تحبذ شراء المعمول من الخارج و تحبذ عمله في المنزل، والمعمول هو نوع من أنواع الحلويات اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار فهنا سوف نوضح طرق بسيطة لعمل المعمول في المنزل وتوفيره في كل البيوت دون أن تحتاج الأمهات لشرائه ويمكنهم عملة بمكونات بسيطة.

مكونات المعمول بجوز عين الجمل

كيلو من الدقيق الأبيض.

2 كوب من السكر البودر.

ملعقة من الخميرة البيرة ويمكن شرائها من الفرن.

نصف كوب من الحليب خالي الدسم.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة من جوز الطيب.

كوب كبير من السمن البلدي أو الزبدة.

وحوالي نصف كيلو من السميد.

وحوالي ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

بالإضافة إلى ملعقة من المستكة.

كما أنه من ضمن المكونات لا بد من إضافة عين الجمل وبعض المكسرات حسب الرغبة للحشو.

طريقة عمل المعمول في المنزل بطريقة بسيطة