طريقة تحضير كيكة الجزر المفيدة الهشة الطرية بمكونات بسيطة

تعتبر كيكة الجوز من أنواع الكيك التي تتسم بمذاق شهي ومميز ويتم تحضيرها في المنزل بأكثر من شكل، فترغب الأمهات في أن تقدم إلى أفراد أسرتها أنواع جديدة من المأكولات والحلوى وتعتبر كيكة الجزر واحدة منهم وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير كيكة الجزر.

تحضير كيكة الجزر

يتم تحضير كيكة الجزر بخطوات بسيطة وسهلة للغاية فالمقادير متوفرة في المنزل بكثرة ومن السهل الحصول عليها والمقادير تكمن في التالي.

جزر مبشور. كأسان من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدمات. كأس من السكر البني. ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من القرفة. عين جمل مفروم كمية حسب الرغبة. ملعقة من بشر قشر البرتقال. كأس إلا ربع من زيت الذرة.

مكونات كيكة الجزرخطوات تحضير كيكة الجزر

يتم تحضير كيكة الجزر بخطوات سهلة وبسيطة وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيكة الجزر.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السكر والزيت ويتم خفقهم بالاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يتم الحصول على قوام كريمي. بعد ذلك يتم إضافة بيضة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخلط. يتم إضافة الفانيليا وبشر البرتقال ويتم خلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض والاستمرار في الخلط لمدة خمسة دقائق. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع البيكنج بودر ثم يتم إضافة القرفة والملح مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة الكيك. بعد ذلك يتم إضافة الجزر وعين الجمل ويتم تقليب المقادير بالاعتماد على ملعقة من الخشب لحين أن تتجانس المقادير مع بعضها البعض. الحصول على صينية الفرن ويتم دهنها بالزيت ثم يتم وضع فيها خليط الكيك. يتم ترك الصينية في الفرن لحين أن يتم النضج. بعد ذلك يتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم تقديمها وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير كيكة الجزر