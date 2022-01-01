طريقة تتبيلة اللحم المشوي في سوريا ولبنان.. ستنبهري من الطعم اللذيذ

طريقة تتبيلة اللحم المشوي، والتي يبحث عنها كثير من ربات البيوت العربية، لا سيما أهل الخليج، والذين دوما ما يحبون تتبيلة اللحم على الطريقة السورية واللبنانية، وذلك لتحضير ألذ طبخه، وأشهى لحم مشوي لا نظير له على مائدة العزومات برفقة ألذ السلطات والمقبلات، وسوف نتناول في السطور القادمة طريقة تتبيلة اللحم المشوي على طريقة أهل سوريا، وأيضا طريقة أهل لبنان وكلهم شوام، أي أنه بالتأكيد سيكون هناك تشابه كبير بين الطريقتين كما سنرى.

أولاً: طريقة تتبيلة اللحم المشوي على النهج السورية

وسنسرد إليك عزيزي القارئ طريقة أهل سوريا في تتبيل اللحم المشوي كما يلي:

المكونات والمقادير

معيار نصف كيلو لحم للشوي مقطع إلى مكعبات صغيرة أو شرائح.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 2 فص من الثوم المهروس.

رشة فلفل أسود ناعم حسب المزاج.

ملح طعام حسب الرغبة.

خل أبيض بمعيار ملعقة كبيرة.

بمعيار ملعقة كبيرة. رشة بهارات مشكلة.

طريقة وخطوات التحضير

ولتتبيل اللحم المشوي على الطريقة السورية. فإنه ينبغي عليكي اتباع الخطوات الآتية، لكن بالترتيب.

الخطوة الأولى: نحضر وعاء عميق، ونضع فيه (الزيت، الخل، الثوم)، ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليط متمازج مع بعضه.

أما الخطوة الثانية: ففيها نقوم بوضح قطع اللحم، ونجعلها تتشرب منه. لكن بعدها نغطيها بشكل كامل، ونتركها 10 دقائق. ثم نضع عليها الملح والفلفل الأسود والبهارات. ثم نتركها لمدة ساعتين على الأقل في الثلاجة.

والخطوة الثالثة: نقوم فيها بوضع قطع اللحم في أسياخ الشوي الحديدية، ونضعها على الشواية الفحم حتى يتم نضجها.

ينبغي ملاحظة أن تلك التتبيلة تصلح للكباب، أو قطع الستيك لكن الأكبر حجما، كما أن وقت تجهيز تلك التتبيلة قبل أن نتركها لمدة ساعتين في الخطوة الأخيرة هو 25 دقيقة.



ثانياً: طريقة تتبيل اللحم على النهج اللبنانية

تختلف بشكل بسيط عن التتبيلة السورية، حيث سنقوم بزيادة بعض المكونات كما سنرى.

المقادير والمكونات

ونقوم بذكر مكونات التتبيلة كما يلي.

فلفل أسود ناعم ملح حسب المزاج.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

600 جرام من اللحم المقطع إلى مكعبات صغيرة.

4 ملاعق زيت زيتون.

ثمرتان من البصل المهروس أو المبشور.

2 ملعقة خل أبيض.

100 جرام بقدونس ناعم مفروم.

خطوات وطريقة التحضير

هناك عدة خطوات بسيطة وسهلة للطريقة اللبنانية، وهي:

أولاً: نضيف الخل والبصل المفروم، و4 ملاعق زيت زيتون والفلفل الأسود الناعم، والملح في وعاء عميق، ونخلطهم ببعض جيدا.

نضيف الخل والبصل المفروم، و4 ملاعق زيت زيتون والفلفل الأسود الناعم، والملح في وعاء عميق، ونخلطهم ببعض جيدا. ثانياً: نقوم بإضافة البقدونس وقطع اللحم في هذا الخليط. ونقلبها جيدا فيه حتى نتأكد من تشرب اللحم بها جميعها. ثم نتركها لمدة 6 ساعات في الثلاجة منقوعة، لكي تتشرب بالخليط من جميع أجزائها.

نقوم بإضافة البقدونس وقطع اللحم في هذا الخليط. ونقلبها جيدا فيه حتى نتأكد من تشرب اللحم بها جميعها. ثم نتركها لمدة 6 ساعات في الثلاجة منقوعة، لكي تتشرب بالخليط من جميع أجزائها. ثالثاً: نضع بعد ذلك قطع اللحم في الأسياخ ومن ثم إلى الشواية بالفحم. ونتركها حتى تنضج، وبالهناء والشفاء.

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