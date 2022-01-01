ضاع عمرنا بنقشر الثوم غلط..  فكرة جبارة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتقشري أكثر من 5 كيلو في ثواني

تقشير الثوم بسرعة، الثوم من بين أهم المكونات التي تتوفر بالمنزل ولا غنى عن الطهي باستخدامه لمختلف الوجبات ويعد من أهم مقادير الطهي الشرقي، ومن الممكن استعماله إما أن يكون مفروم ناعم، أو شرائح أو يستخدم ويكون مهروس تماما، أو من الممكن تقشيره لعمل وصفة الثوم المجفف المميزة، كما أن استعماله ببعض الوصفات المطبخية يكون من خلال استعماله كفص كامل، لذا ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على طريقة ممتازة من الممكن عن طريقها الحصول على الثوم مقشرًا وبسرعة البرق لإدخاله بالوصفات المتعددة للطهي لكل المأكولات العربة والتي تتطلب توفر الثوم.

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم تقشير الثوم هي استعمال الماء البارد فقط، وهو من أهم المكونات التي أثبتت جدارتها للحصول على الثوم مقشر وبمنتهى السهولة، وبالنسبة للطريقة بالخطوات فها ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي:

يتم تفكيك مختلف فصوص الثوم المراد تقشيرها.

استعمال الماء البارد ونقع الثوم فيه.

لا بد من نقع الثوم في الماء فترة لا تزيد عن الخمس دقائق.

تقشير الثوم بعدها يكون بمنتهى السهولة وخلال لحظات.

الماء من الممكن أن يكون بارد أو يكون ساخن.

تعتبر طريقة ممتازة من الممكن عن طريقها أن يتم التقشير لأكبر كمية من فصوص الثوم،

وهذا ما يكون من خلال أخذ فصوص الثوم المراد تقشيرها ومن ثم تتم تعبئتها في كيس مع إحكام الغلق له.

وعلى الفلانشة يتم تمرير النشابة على الفصوص وهي داخل الكيس، أو من الممكن الطرق عليه طرقا خفيفا باستعمال الهون، أو باستخدام المنطرقة التي تستعمل في فرد شرائح الفيليه.

ومن أهم الخطوات في تلك الطريقة إضافة القليل من الملح أثناء لطرق على الثوم، وهذا في حال التقشير لكمية كبيرة من فصوص الثوم.

استعمال البرطمان في وضع كمية من الثوم في داخله ومن ثم يتم هز البرطمان أو رجه بعد إحكام غلقه تماما.

ومن ثم يصبح الثوم مقشر وجاهز للاستخدام.

خطوات تقشير الثوم بالماءتقشير الثوم بإستعمال كيس بلاستيكاستعمال برطمان لتقشير الثوم