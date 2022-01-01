لازم تجربيها.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات فقط أحسن بكتير من الجاهزة

الجبن الموزاريلا من أبرز انواع الأجبان التي يحب العديد من الناس تناولها كما أنه يتم استخدامها على البيتزا اللذيذة وفي شطائر البرجر وغيرها من الوجبات السريعة لذلك الكثير من الناس يحب طعم الجبن الموزاريلا على الطعام الذي يكون له رائحة جميلة وساخنة في نفس الوقت وربما نظن أن الطريقة الوحيدة للحصول على الجبن هي شرائها من الأسواق لأنه يمكن إعداد الموزاريلا في المنزل بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد الموزاريلا وسنتحدث عن خطوات إعداد الموزاريلا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.مكونات جبن الموزاريلا
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إلى إضافتها للموزاريلا حتى نستطيع عمل الجبن الموزاريلا في المنزل وطريقة عمل الجبن الموزريلا ليست صعبة ولكن يجب الاعتماد على مكونات دقيقة حتى نحصل على النتيجة التي نريدها ويمكننا القول أن الفرق بين العديد من الأجبان يتمثل في المكونات التي نضيفها للحليب حتى يصبح لدينا أجبان جاهزة مطبوخة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نضيفها إلى الحليب وهذه المكونات هي:
- كيلو من الحليب الطازج.
- 1\4 كوب من الخل.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقتين من عصير الليمون.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل الجبن الموزاريلا في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر قدر كبير ونضع فيه كيلو الحليب وبعد ذلك نقوم بتشغيل النار ونترك الحليب على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- ونستمر في التحريك بين الحين والآخر بعد ذلك عندما تكون درجة حرارة الحليب 40 تقريبا نقوم باضافة 1\4 كوب من الخل وملعقتين من عصير الليمون ورشة من الملح.
- ونستمر في تحريك الحليب بعد ذلك نترك الخليط لبعض الوقت.
- نلاحظ الحليب بدأ يصنع بعض التكتلات الموجودة في الجبن نستمر في التحريك تظهر لدينا كتلة جبن كبيرة ناخذ كتلة الجبن هذه ونقوم بتصفيتها حتى نتخلص من السائل الموجود فيها.
- بعد ذلك نضع هذا الجبن في الثلاجة حتى يتجمد تماما ونخرجه عند الاستخدام ونقوم بتقطعيه جيدًا.
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الجبن الموزاريلا من أبرز انواع الأجبان التي يحب العديد من الناس تناولها كما أنه يتم استخدامها على البيتزا اللذيذة وفي شطائر البرجر وغيرها من الوجبات السريعة لذلك الكثير من الناس يحب طعم الجبن الموزاريلا على الطعام الذي يكون له رائحة جميلة وساخنة في نفس الوقت وربما نظن أن الطريقة الوحيدة للحصول على الجبن هي شرائها من الأسواق لأنه يمكن إعداد الموزاريلا في المنزل بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد الموزاريلا وسنتحدث عن خطوات إعداد الموزاريلا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.مكونات جبن الموزاريلا
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إلى إضافتها للموزاريلا حتى نستطيع عمل الجبن الموزاريلا في المنزل وطريقة عمل الجبن الموزريلا ليست صعبة ولكن يجب الاعتماد على مكونات دقيقة حتى نحصل على النتيجة التي نريدها ويمكننا القول أن الفرق بين العديد من الأجبان يتمثل في المكونات التي نضيفها للحليب حتى يصبح لدينا أجبان جاهزة مطبوخة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نضيفها إلى الحليب وهذه المكونات هي:
- كيلو من الحليب الطازج.
- 1\4 كوب من الخل.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقتين من عصير الليمون.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل الجبن الموزاريلا في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر قدر كبير ونضع فيه كيلو الحليب وبعد ذلك نقوم بتشغيل النار ونترك الحليب على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- ونستمر في التحريك بين الحين والآخر بعد ذلك عندما تكون درجة حرارة الحليب 40 تقريبا نقوم باضافة 1\4 كوب من الخل وملعقتين من عصير الليمون ورشة من الملح.
- ونستمر في تحريك الحليب بعد ذلك نترك الخليط لبعض الوقت.
- نلاحظ الحليب بدأ يصنع بعض التكتلات الموجودة في الجبن نستمر في التحريك تظهر لدينا كتلة جبن كبيرة ناخذ كتلة الجبن هذه ونقوم بتصفيتها حتى نتخلص من السائل الموجود فيها.
- بعد ذلك نضع هذا الجبن في الثلاجة حتى يتجمد تماما ونخرجه عند الاستخدام ونقوم بتقطعيه جيدًا.