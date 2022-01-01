هتعملى كريم كولاجين طبيعي....كريم الخميرة والنشا الغني بالكولاجين والفيتامينات لحل مشاكل البشرة ونفخ الخدود قولي وداعاً للتجاعيد ومشاكل البشرة 

كريم الخميرة والنشا الغني بالكولاجين والفيتامينات لحل مشاكل البشرة ونفخ الخدود، لا داعي للبوتوكس أو عمليات التجميل التي قد تسبب في حدوث ضرر كبير لا يمكن معالجته ، أو التعرض تغيير في ملامح الوجه بالكامل من أجل نفخ الخدود وشد البشر، إذا كنتي ترغبين في ذلك قومي بتطبيق كريم الخميرة والحليب لشد البشرة ونفخ الخدود مع مكونات بسيطة إضافية تحصلين على ما ترغبين فيه وبدون أي ضرر.

كريم الخميرة والنشا الغني بالكولاجين والفيتامينات لحل مشاكل البشرة

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لتفتيح وشد البشرة

في وعاء صغير قومي بوضع ملعقة نشا ومعها نصف ملعقة من الخميرة.

ضعي القليل من الحليب الذي يساعد في خلط المكونات وامتزاجها.

قلبي المكونات معًا في الوعاء الصغير.

نظفي وجهك قبل تطبيق الوجه بالماء الدافئ.

قومي بفرد الخليط على وجهك وانتظري حتى يجف.

يترك الكريم مدة تتراوح بين 20 دقيقة حتى 30 دقيقة على الأكثر.

افركي الكريم على وجهك لإزالته، بعد ذلك أغسلي وجهك بالماء الدافئ.

يطبق الكريم على الوجه يوميًا.

لا يجب تحضير كمية كبيرة منه والاحتفاظ بها لليوم التالي، الخميرة قد تفسد.

يفضل الأبتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات التي تضر البشرة بشكل كبير والتي من نتائجها نحافة الوجه والجسم بالكامل.

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لشد البشرة

كريم الخميرة والحليب بالعسل

العسل له العديد من الفوائد للبشرة، يساعد في إعطاء البشرة الترطيب والنعومة التي ترغب بها أي سيدة، كما يمكنك صنع مرطب يتم تطبيقه بعد الكريم يساعد في نفخ الوجه ايضًا ويقوم بغلق المسام وترطيب البشرة.

في وعاء قومي بوضع ملعقة عسل مع ملعقة حليب وامزجيهم معًا.

ضعي نصف ملعقة من الخميرة وقومي بتقليبه مع المكونات.

نظفي وجهك بالماء الدافئ قبل وضع الكريم.

ضعي الكريم على وجهك وافرديه بالكامل وبطريقة متساوية.

أتركي الخليط حتى يجف على الوجه.

يجب أن لا يزيد مدة ترك الكريم على الوجه عن نصف ساعة.

قومي بإزالة الكريم باستخدام الماء الدافئ.

في بخاخة صغيرة ضعي ماء ورد وقومي برش القليل منه على وجهك بعد إزالة الكريم كبديل لمرطب.

ماء الورد إيضًا من المكونات التي تساعد في تسمين الوجنتين والوجه.

يفضل تطبيق الوصفة بشكل يومي للحصول على نتيجة رائعة.

طريقة تحضير كريم الخميرة لتفتيح وتبيض الوجه