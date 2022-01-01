طريقة عمل الدونات هي من الوصفات التي يبحث عنها الكثير خاصة بعد أن انتشر الدونات في جميع محلات الحلويات وتقبله الناس كثيراً لذلك تفكر الكثير من الأمهات في سؤال هل يمكن أن نقوم بتحضير الدونات في المنزل وهل مكوناته مكلفة وطريقة تحضيره هل هي سهلة أم صعبة وتأخذ الكثير من الوقت ولهذا جئنا إليكم بهذا المقالة لنقدم لكم طريقة من بعدها ستصبحين ماهرة في تحضير الدونات بنفسك في البيت.

طريقة عمل الدونات بعجينة هشه وخفيفة وبمكونات اقتصادية وطريقة تحضير سريعة

عندما تفكرين في القيام بتحضير الدونات لأطفالك في المنزل ركزي على العجينة حيث يجب أن تكون خفيفة وهشه لأن هذا يضمن لكي نجاح الوصفة.

2 بيضة.

5 و ربع كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

كوب من الحليب الدافئ قليلاً.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة من الملح.

صفار البيض وملعقة كبيرة من الحليب ( للوجه).

شوكولاته مذابة ( للتزيين).

في إناء واسع نضع الحليب الدافئ ونصف كوب الماء الدافئ ونصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة كبيرة من الخل وبياض بيضتين ونضع الصفار جانباً ثم نخفق كل المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضيف إليهم الدقيق وهو عبارة عن خمس أكواب ونصف لكن لا يضاف إلى الخليط دفعة واحدة ولكن أن نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج مع استمرار الخفق ونعجن ثم بعد ذلك نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من الزبدة مع رشة من الملح على العجين ثم نعجن كل المكونات مع بعضها ونقوم بتغطية العجين ونتركها حتي تختمر ويزداد حجمها.

نقوم بوضع رشة من الدقيق على الطاولة ثم نقوم بوضع العجينة عليها ونفردها على شكل دائرة كبيرة وحسب سمك الدونات التي تحتاجين إليها ثم نحضر قطاعة الدونات ونقوم بتشكيل العجين على حسب الشكل المرغوب به.

نحضر صينية نضع بها ورق زبدة ثم نقوم بوضع العجين المتشكل داخلها ثم نقوم بخفق صفار البيض مع ملعقة كبيرة من الحليب وندهن وجه العجين ثم نترك العجينة ترتاح قليلاً.

نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتي ينضج ويصبح وجهها لونه ذهبي بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتزيين الدونات بالشكولاته المذابة حسب الرغبة.

المكوناتطريقة التحضير