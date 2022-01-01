سر عمل الكنافة بالقشطة هشة تذوب في الفم ولذيذة وسهلة بطعم احلي من المحلات

الكنافة من بين أهم الوصفات والحلويات الشهيرة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل والوصفة من اليسير توفر مكوناتها بالمنزل وبشكل عادي يسهل خلط المكونات للحصول على أفضل نوع حلوى شرقي مميزة، وتعتبر طريقة تحضير أفضل أنواع الكنافة بسيطة جدًا، ولكنافة لها الكثير من الأنواع والوصفات، والوصفة التي نحن بصدد التعرف عليها تعد أفضل الوصفات من الكنافة والتي يسهل على ربة المنزل من خلالها إعدادها مثل المحلات، وفيما يأتي أهم المكونات التي من الممكن إدخالها في عمل وصفة حلوى الكنافة مع بيان طريقة تسويتها.مكونات عمل الكنافة في البيت
حلوى الكنافة من الممكن أن يتم تحضير أبسط وأفضل وصفاتها من خلال استعمال مقادير بسطة وتلك المقادير نذكرها من خلال ما يلي:
- نصف كيلو من مكون الكنافة.
- ربع كوب سكر أبيض بودرة.
- نصف كوب من مكون السمن البلدي.
- ربع كوب من النشا.
- كوب حليب.
- فانيليا.
- شربات ثقيل.
- يسهل تحضي لكنافة من خلال تجميد كمية الكنافة في الفريزر، وبعد تجميدها يتم فركها في وعاء ملائم.
- وبعدها تتم الإضافة لمكون السمن البلدي مع فرك الكنافة مع السمن البلدي، وإضافة السكر البودرة.
- مع التقليب الجيد للكنافة مع السكر والسمن، ومن ثم نقوم بتركها لإعداد الحشوة أو الكريمة.
من الممكن أن يتم تحضير الكريمة من خلال الآتي:
- استعمال وعاء ملائم لغلي الحليب.
- تحريك النشا وتقليبه مع الحليب لعمل الكريمة.
- ترفع من على النار بمجرد زيادة قوام الحليب وتحوله لكريمة.
- الخطوة التالية في تحضير الكنافة:
- يتم توزيع الكنافة التي قد تم فبركها في صينية ملائمة.
- يتم الضغط براحتي اليد لتسوية الكنافة.
- وضع حشوة الكريمة بعد أن تبرد.
- توزيع بقية الكنافة المتبقية على الطبقة السطحية لحشوة الكريمة.
- بعد أن يتم تجهيز الصينية تدخل الفرن لتمام التسوية.
- فور احمرار الصينية فهي بذلك تكون قد نضجت.
- تتم إضافة كمية الشربات الثقيل على الكنافة.
- بعد تبريد صينية الكنافة يتم تقطيعها وهي بذلك تصبح جاهزة تماما للتقديم ومن الممكن تقديمها بعد ذلك مزينة بشرائح الفستق.
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الكنافة من بين أهم الوصفات والحلويات الشهيرة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل والوصفة من اليسير توفر مكوناتها بالمنزل وبشكل عادي يسهل خلط المكونات للحصول على أفضل نوع حلوى شرقي مميزة، وتعتبر طريقة تحضير أفضل أنواع الكنافة بسيطة جدًا، ولكنافة لها الكثير من الأنواع والوصفات، والوصفة التي نحن بصدد التعرف عليها تعد أفضل الوصفات من الكنافة والتي يسهل على ربة المنزل من خلالها إعدادها مثل المحلات، وفيما يأتي أهم المكونات التي من الممكن إدخالها في عمل وصفة حلوى الكنافة مع بيان طريقة تسويتها.مكونات عمل الكنافة في البيت
حلوى الكنافة من الممكن أن يتم تحضير أبسط وأفضل وصفاتها من خلال استعمال مقادير بسطة وتلك المقادير نذكرها من خلال ما يلي:
- نصف كيلو من مكون الكنافة.
- ربع كوب سكر أبيض بودرة.
- نصف كوب من مكون السمن البلدي.
- ربع كوب من النشا.
- كوب حليب.
- فانيليا.
- شربات ثقيل.
- يسهل تحضي لكنافة من خلال تجميد كمية الكنافة في الفريزر، وبعد تجميدها يتم فركها في وعاء ملائم.
- وبعدها تتم الإضافة لمكون السمن البلدي مع فرك الكنافة مع السمن البلدي، وإضافة السكر البودرة.
- مع التقليب الجيد للكنافة مع السكر والسمن، ومن ثم نقوم بتركها لإعداد الحشوة أو الكريمة.
من الممكن أن يتم تحضير الكريمة من خلال الآتي:
- استعمال وعاء ملائم لغلي الحليب.
- تحريك النشا وتقليبه مع الحليب لعمل الكريمة.
- ترفع من على النار بمجرد زيادة قوام الحليب وتحوله لكريمة.
- الخطوة التالية في تحضير الكنافة:
- يتم توزيع الكنافة التي قد تم فبركها في صينية ملائمة.
- يتم الضغط براحتي اليد لتسوية الكنافة.
- وضع حشوة الكريمة بعد أن تبرد.
- توزيع بقية الكنافة المتبقية على الطبقة السطحية لحشوة الكريمة.
- بعد أن يتم تجهيز الصينية تدخل الفرن لتمام التسوية.
- فور احمرار الصينية فهي بذلك تكون قد نضجت.
- تتم إضافة كمية الشربات الثقيل على الكنافة.
- بعد تبريد صينية الكنافة يتم تقطيعها وهي بذلك تصبح جاهزة تماما للتقديم ومن الممكن تقديمها بعد ذلك مزينة بشرائح الفستق.