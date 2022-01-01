سر عمل الكنافة بالقشطة هشة تذوب في الفم ولذيذة وسهلة بطعم احلي من المحلات

الكنافة من بين أهم الوصفات والحلويات الشهيرة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل والوصفة من اليسير توفر مكوناتها بالمنزل وبشكل عادي يسهل خلط المكونات للحصول على أفضل نوع حلوى شرقي مميزة، وتعتبر طريقة تحضير أفضل أنواع الكنافة بسيطة جدًا، ولكنافة لها الكثير من الأنواع والوصفات، والوصفة التي نحن بصدد التعرف عليها تعد أفضل الوصفات من الكنافة والتي يسهل على ربة المنزل من خلالها إعدادها مثل المحلات، وفيما يأتي أهم المكونات التي من الممكن إدخالها في عمل وصفة حلوى الكنافة مع بيان طريقة تسويتها.

مكونات عمل الكنافة في البيت

حلوى الكنافة من الممكن أن يتم تحضير أبسط وأفضل وصفاتها من خلال استعمال مقادير بسطة وتلك المقادير نذكرها من خلال ما يلي:

نصف كيلو من مكون الكنافة.

ربع كوب سكر أبيض بودرة.

نصف كوب من مكون السمن البلدي.

ربع كوب من النشا.

كوب حليب.

فانيليا.

شربات ثقيل.

يسهل تحضي لكنافة من خلال تجميد كمية الكنافة في الفريزر، وبعد تجميدها يتم فركها في وعاء ملائم.

وبعدها تتم الإضافة لمكون السمن البلدي مع فرك الكنافة مع السمن البلدي، وإضافة السكر البودرة.

مع التقليب الجيد للكنافة مع السكر والسمن، ومن ثم نقوم بتركها لإعداد الحشوة أو الكريمة.

طريقة عمل الكنافة في البيتإعداد كريمة الكنافة

من الممكن أن يتم تحضير الكريمة من خلال الآتي: