جربيها روعه.. طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات الهشة الخفيفة بمكونات اقتصادية والطعم جنان

الكيكة من أطباق الحلويات الشهيرة التي تجيد الأمهات اعدادها بطريقة مميزة وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد الكيك وتوجد أيضا بعض المكونات الثابتة في جميع انواع الكيك ودائما يتم تناول الكيك في وجبات الإفطار الذي بجانب القهوة والشاي وبعض المخبوزات والفطائر الأخرى ويكون لها طعم مختلف ورائع ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها إعداد الكيك يكون له طعم رائع وهذه الطريقة هي طريقة اضافة الزبادي الكيك حتى يصبح أجمل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع مكونات الزبادي والخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كيكة الزبادي.

‏مكونات كيكة الزبادي

فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إلى اضافتها الكيكة بالزبادي حتى نخرج بالنتيجة التي نريدها وربما تتشابه الكثير من المكونات بين كيك الزبادي والعديد من ‏طرق إعداد الكيك الأخرى ولكن طريقة الزبادي تعتمد بشكل كبير على طريقة اضافة الزبادي لها ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كيكة الزبادي وهذه المكونات هي:

كوبين من الدقيق الأبيض.

شيرة.

ملعقة من جوز الهند نستخدمها لتزيين الكيك.

كيس من البكينج بودر.

كيس من الفانيليا.

ثلاث بيضات.

كوب كبير من السكر.

كوب ونصف من الزبادي.

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طريقة تحضير كيكة الزبادي

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كيكة الزبادي في المنزل وهذه الخطوات هي: