جربيها روعه.. طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات الهشة الخفيفة بمكونات اقتصادية والطعم جنان

الكيكة من أطباق الحلويات الشهيرة التي تجيد الأمهات اعدادها بطريقة مميزة وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد الكيك وتوجد أيضا بعض المكونات الثابتة في جميع انواع الكيك ودائما يتم تناول الكيك في وجبات الإفطار الذي بجانب القهوة والشاي وبعض المخبوزات والفطائر الأخرى ويكون لها طعم مختلف ورائع ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها إعداد الكيك يكون له طعم رائع وهذه الطريقة هي طريقة اضافة الزبادي الكيك حتى يصبح أجمل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع مكونات الزبادي والخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كيكة الزبادي.مكونات كيكة الزبادي
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إلى اضافتها الكيكة بالزبادي حتى نخرج بالنتيجة التي نريدها وربما تتشابه الكثير من المكونات بين كيك الزبادي والعديد من طرق إعداد الكيك الأخرى ولكن طريقة الزبادي تعتمد بشكل كبير على طريقة اضافة الزبادي لها ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كيكة الزبادي وهذه المكونات هي:
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- شيرة.
- ملعقة من جوز الهند نستخدمها لتزيين الكيك.
- كيس من البكينج بودر.
- كيس من الفانيليا.
- ثلاث بيضات.
- كوب كبير من السكر.
- كوب ونصف من الزبادي.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كيكة الزبادي في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه السكر والزبادي معا ونستمر في تحريك المكونات وبعد ذلك نستخدم المضرب الكهربائي حتى يصبح قوام الخليط هش وكريمي.
- بعد ذلك نضيف البيض بالتدريج ونستمر في استخدام المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نضيف الفانيليا ونستمر في التحريك أيضا ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه الدقيق والبكينة بودر ونحرك المكونات معًا.
- بعد ذلك نضع البكينج بودر والدقيق على الزبادي والسكر والبيض ونستمر في التحريك.
- ويفضل استخدام المضرب الكهربائي على سرعة كبيرة.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونقوم بسكب العجين داخل هذه الصينية.
- ونستخدم ملعقة بالزبدة عليها ثم ندخل الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 درجة تقريبا.
- نترك الكيك داخل الفرن لمدة 1\2 ساعة حتى تنضج تماما ويصبح لها لون ذهبي.
- بعد ذلك نخرج الكيك من الفرن نتركها لبعض الوقت حتى تهدأ ثم نضع عليها شيرة ونقوم بتخزينها بجوز الهند او أي مكسرات أخرى.
- بعد ذلك نضعها في الثلاجة لبعض الوقت لأنها تقدم باردة مع الشاي والقهوة.
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الكيكة من أطباق الحلويات الشهيرة التي تجيد الأمهات اعدادها بطريقة مميزة وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد الكيك وتوجد أيضا بعض المكونات الثابتة في جميع انواع الكيك ودائما يتم تناول الكيك في وجبات الإفطار الذي بجانب القهوة والشاي وبعض المخبوزات والفطائر الأخرى ويكون لها طعم مختلف ورائع ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها إعداد الكيك يكون له طعم رائع وهذه الطريقة هي طريقة اضافة الزبادي الكيك حتى يصبح أجمل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع مكونات الزبادي والخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كيكة الزبادي.مكونات كيكة الزبادي
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إلى اضافتها الكيكة بالزبادي حتى نخرج بالنتيجة التي نريدها وربما تتشابه الكثير من المكونات بين كيك الزبادي والعديد من طرق إعداد الكيك الأخرى ولكن طريقة الزبادي تعتمد بشكل كبير على طريقة اضافة الزبادي لها ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كيكة الزبادي وهذه المكونات هي:
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- شيرة.
- ملعقة من جوز الهند نستخدمها لتزيين الكيك.
- كيس من البكينج بودر.
- كيس من الفانيليا.
- ثلاث بيضات.
- كوب كبير من السكر.
- كوب ونصف من الزبادي.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كيكة الزبادي في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه السكر والزبادي معا ونستمر في تحريك المكونات وبعد ذلك نستخدم المضرب الكهربائي حتى يصبح قوام الخليط هش وكريمي.
- بعد ذلك نضيف البيض بالتدريج ونستمر في استخدام المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نضيف الفانيليا ونستمر في التحريك أيضا ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه الدقيق والبكينة بودر ونحرك المكونات معًا.
- بعد ذلك نضع البكينج بودر والدقيق على الزبادي والسكر والبيض ونستمر في التحريك.
- ويفضل استخدام المضرب الكهربائي على سرعة كبيرة.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونقوم بسكب العجين داخل هذه الصينية.
- ونستخدم ملعقة بالزبدة عليها ثم ندخل الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 درجة تقريبا.
- نترك الكيك داخل الفرن لمدة 1\2 ساعة حتى تنضج تماما ويصبح لها لون ذهبي.
- بعد ذلك نخرج الكيك من الفرن نتركها لبعض الوقت حتى تهدأ ثم نضع عليها شيرة ونقوم بتخزينها بجوز الهند او أي مكسرات أخرى.
- بعد ذلك نضعها في الثلاجة لبعض الوقت لأنها تقدم باردة مع الشاي والقهوة.