لازم تجربيها.. فطاير اللحمة المفرومة الاقتصادية بعجينة هشة زي القطن من اجمل واروع الفطائر الخطيرة

لازم تجربيها.. فطاير اللحمة المفرومة الاقتصادية ، وصفة فطائر اللحمة المفرومة من الوصفات الأوربية وبدأت تنشر في كثير من الدول العربية بعد ذلك ويمكن لمعظم ربات البيوت القيام بتحضيرها بأنفسهم في المنزل، حيث أنها تحتوي على عناصر مفيدة جداً للصحة وتكون من أنسب الفطائر والمعجنات لجميع الفئات العمرية نظراً لاحتوائها على خصائص غذائية مهمة جداً، واليوم سوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستعينين بها لكي تقدمي أشهى وألذ فطائر باللحمة المفرومة.

لازم تجربيها.. فطاير اللحمة المفرومة الاقتصادية

نقدم إليكم اليوم واحدة من أسهل وأفضل الطرق الذي يمكن استخدامها عند تحضير فطائر اللحم المفروم وهي كالتالي:

واحد وربع كوب دقيق.

ثلث كوب كبير سمن.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

4 ملعقة كبيرة ماء.

نصف كيلو لحم مفروم.

نصف كوب طماطم مقطعة.

نصف كوب كبير بصل مقطع.

ثلث كوب كبير دقيق أبيض.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

نصف كوب كبير بصل مقطع.

كوب وربع شوربة لحم.

كوب ونصف جزر وبسلة مقطعة.

قومي بإحضار وعاء العجن ضعي به الدقيق والملح وقلبيهم سوياً ومن ثم السمن وابدئي في العجن لمدة 20 دقيقة.

عليك بإضافة الماء البارد واخلطي مرة أخرى ومن ثم يتم تشكيل العجينة باليد في صورة كرة حتى أن يصبح لديك رتين من العجين.

ثم يتم وضعها على سطح المطبخ الصلب المرشوش بقليل من الدقيق.

وعليك البدء بفرد العجينة بواسطة النشابة من جميع الأطراف حتى أن تصبح العجينة على شكل دائرة.

بواسطة النشابة من جميع الأطراف حتى أن تصبح العجينة على شكل دائرة. ثم يتم إحضار طاسة وضعيها على النار الهادئة ويوضع القليل من الزيت وانتظري حتى يسخن قليلاً.

ضعي اللحم والبصل وقلبيهم معاً ومن ثم يضاف الملح والزعتر وقلبيهم جيداً مع بعضهم حتى أن ينضج.

بعد التأكد من نضج اللحم قومي بتصفيتها من الزيت وضيفي الجزر والبسلة وشوربة اللحم وقلبي المكونات مع بعضها في الطاسة وانتظري لينضج.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.

احضري صينية مستطيلة على حسب حجم العجينة وافردي بها العجينة ومن فوقها اللحم ثم توضع الطبقة الأخرى من العجين.

اغلقي أطرافه حتى تلتصق ببعضها البعض وضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وتصبح باللون الأصفر الذهبي.

بعد أن تصبح جاهزة اخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة وبالهناء والشفاء.

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