فكرة جديدة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 20 كيلو في ثواني بدون تعب أو مجهود

طريقة تقشير الثوم بسرعه الصاروخ أصبحت من أكثر الطرق المستخدمة بين السيدات خلال الفترة الأخيرة، ذلك لأنها تعتبر الوصفة الصحيحة المستخدمة في تفصيص الثوم بكل سهولة، دون الحاجة إلى استعمال أداة حادة قد تؤثر على اليد أثناء عملية الاستعمال، خاصًة وأن الثوم من أكثر الأشياء المستخدمة في مختلف أنواع المأكولات اليومية، لأنه يعطي مذاقًا جيدًا ويقي الجسم من التعرض لأي أمراض، لعل من أكثر الأطعمة التي يستخدم فيها كافة أنواع المحاشي، فتة اللحم، وجبة الكشري، الملوخية.

طريقة تقشير الثوم بسرعه الصاروخ

يمكنك التخلص من الإرهاق الذي تشعرين به خلال تقشير الثوم بأداة حادة يوميًا، والاستفادة بالوقت في عمل شيئًا آخر، إذا تابعت خطوات طريقة تقشير الثوم بسرعه الصاروخ التي تتمثل في النقاط التالية :

تعد طريقة تقشير الثوم بالماء من أكثر الطرق انتشارًا في البيوت والمطاعم بعد طريقة تقشير الثوم بسرعه الصاروخ لأنها طريقة ممتازة تجعلك تحصلين على ثوم مقشر بطريقة بسيطة، وتتمثل خطواتها في السطور الآتية :

قم بتجهيز الثوم الذي تريد تقشيره.

ثم نضع فصوص الثوم في إناء يحتوي على ماء بارد.

اترك فصوص الثوم في الإناء لمدة تصل إلى 5 دقائق فقط.

يجب التأكد أن كمية الثوم مغمورة جيدًا بالماء.

استعمل أداة نظيفة لتحريك فصوص الثوم في الماء البارد.

بعد ذلك استخرج فصوص الثوم من إناء الماء.

ثم أبدأ في تقشير الثوم بكل سهولة.

مع العلم أنه يمكنك تقشير الثوم بكل سهولة بواسطة استخدام الماء الساخن، والذي يتم نقعه فيها لمدة تصل إلى 10 دقائق فقط، وبعدها يلين الثوم ويقشر بكل سهولة دون الحاجة إلى بذل مجهودًا.

قم باختيار فصوص تكون سليمة من الثوم.

بعد ذلك قم بفرك كمية من فصوص الثوم السليمة بين يديك.

ثم ضع كمية كافية من فصوص الثوم لملأ واحد برطمان ونصف.

يجب غلق البرطمان جيدًا.

رج برطمان الثوم جيدًا بضع دقائق.

بعد ذلك تجد فصوص الثوم انفصلت تمامًا عن القشور، بذلك يكون الثوم جاهز في أي وقت تحتاجينه.

تقشير الثوم بالبرطمان