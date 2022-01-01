في 10 دقائق هاتي كوباية زبادي وتعالى اعملي احلي كيكة الشوكولاته مع صوص الشوكولاته هشه وطريقة مش هتبطلي تعمليها

احلي كيكة الشوكولاته مع صوص الشوكولاته هشه وطريه، تعتبر كيكة الشيكولاته من أفضل الكيكات وألذها لعشاق الشيكولاتة فهي تحتوي على أفضل المكونات وأحلاها عند الكثير من الأشخاص وهي الشيكولاتة، حيث أن الشيكولاتة تعتبر من الحلويات التي لا يختلف عنها شخص واحد، وعندما يتم وضع الشيكولاتة في إحدى مكونات الكيكة فسوف يساهم ذلك في تحسين نكهة ومذاق الكيك، ولذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية تجهيز كيكة الشيكولاته.

احلي كيكة الشوكولاته مع صوص الشوكولاته هشه وطريه

يمكن تجهيز كيكة الشوكولاتة عن طريق تحضير مكونات وصفة كيكة الشوكولاته، وكذلك اتباع هذه الخطوات:

كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

كوب من الزبادي.

كوبين من الدقيق.

ملعقة من الفانيليا.

خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو.

نصف كوب زيت ذرة.

كوب لبن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مكونات عمل كيكة الشوكولاته مع صوص الشوكولاته

طريقة تحضير كيكة الشوكولاته مع صوص الشوكولاته

في إناء نقوم بإضافة المكونات الجافة وهو البيكنج بودر والدقيق ورشة من الملح.

في إناء آخر يتم إضافة السكر واللبن والفانيليا وخفقها باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي أو باستخدام الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر تماماً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي والكاكاو ونقوم بوضع الزيت بشكل تدريجي أثناء الخفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل.

نقوم بأخذ كوب من هذا الخليط ونقوم بالاحتفاظ به داخل الثلاجة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض وخفقه مع باقي المكونات.

نقوم بإضافة خليط المكونات الجافة إلى الخليط السائل بشكل تدريجي وتقليب المكونات حتى يختفي الدقيق بالكامل.

في صينية الفرن نقوم بدهنها بالزيت وتبطينها بالدقيق ونسكب الخليط داخل الصينية.

نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن ويجب أن يكون الفرن مسخن من قبل البدء في تحضير كيك الشوكولاتة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تظل الصينية في الفرن حتى تنضج تماماً ويتم اختبار الكيك بواسطة سكين إذا خرجت سليمة فتكون الكيك جاهز، أما إذا خرجت السكين وبها عجين فإن الكيك يكون بحاجة لبعض الوقت.

نترك الكيك حتى يبرد تماماً، ثم يتم سكب الكوب الذي قمنا بالاحتفاظ به على سطح الكيكة، ويمكن رش شيكولاتة مبشورة فوق الصوص أيضاً.

وفي نهاية المقال نكون قد تناولنا معكم كيفية تحضير كيكة الشوكولاته في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات بسيطة يمكن تنفيذ الطريقة والحصول على كيكة شوكولاتة لذيذة.