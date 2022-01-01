اختراع عبقري.. معلقة واحدة على اللحم مهمها كانت نوعها هتستوي في أسرع وقت وهتبقي زبدة

من أكثر الطرق الشائعة في هذه الفترة والأكثر انتشارًا على مواقع الطبخ والمهام المنزلية عبر الإنترنت هي طريقة تسوية اللحوم والكوارع بطريقة أسرع من المعتادة، فمن المعروف أن الكوارع واللحمة يتم تسويتها بصعوبة شديدة وتحتاج الكثير من الوقت كي تنضج وتتفكك جزيئاتها، ونقدم لكم اليوم أسهل طريقة للتسوية بوضع مكون واحد سحري من مادة متوفرة في كل بيوتنا ومطابخنا وهذه الطريقة مفيدة على الأكثر بالنسبة للمرأة العاملة التي لا يسعفها الوقت لعمل ألذ الأكلات ولا لتسوية اللحمة.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع باستخدام ملعقة من السكر

مكونات الطريقة

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

2 ورق لورا.

1\4 كوب زيت نباتي.

كيلو لحم (يفضل أن يكون قطع صغيرة).

1 حبة طماطم كاملة.

خطوات الطريقة

يمكنكم تسوية اللحمة باستخدام المكون السحري باتباع الخطوات التالية:-