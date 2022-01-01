اختراع عبقري.. معلقة واحدة على اللحم مهمها كانت نوعها هتستوي في أسرع وقت وهتبقي زبدة

من أكثر الطرق الشائعة في هذه الفترة والأكثر انتشارًا على مواقع الطبخ والمهام المنزلية عبر الإنترنت هي طريقة تسوية اللحوم والكوارع بطريقة أسرع من المعتادة، فمن المعروف أن الكوارع واللحمة يتم تسويتها بصعوبة شديدة وتحتاج الكثير من الوقت كي تنضج وتتفكك جزيئاتها، ونقدم لكم اليوم أسهل طريقة للتسوية بوضع مكون واحد سحري من مادة متوفرة في كل بيوتنا ومطابخنا وهذه الطريقة مفيدة على الأكثر بالنسبة للمرأة العاملة التي لا يسعفها الوقت لعمل ألذ الأكلات ولا لتسوية اللحمة.طريقة تسوية اللحوم والكوارع باستخدام ملعقة من السكر
مكونات الطريقة
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- 2 ورق لورا.
- 1\4 كوب زيت نباتي.
- كيلو لحم (يفضل أن يكون قطع صغيرة).
- 1 حبة طماطم كاملة.
يمكنكم تسوية اللحمة باستخدام المكون السحري باتباع الخطوات التالية:-
- قومي بإحضار وعاء كبير أو قدر لتسوية اللحم وضعيه على النار وبداخله كمية وفيرة من الماء النقي وأضيفي إليه كمية من ملح الطعام.
- بعد ذلك ضعي اللحمة داخل القدر واتركيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان مع الماء داخل القدر.
- بمجرد أن تغلي اللحمة والماء أضيفي ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض واتركيها عليه وقومي بخفض درجة حرارة النار قليلًا واتركي القدر على النار لمدة 5 دقائق ولا يجب تركها أكثر من ذلك حتى لا تتفتت.
- اغسلي اللحم بعد غليه داخل الماء بواسطة الماء النقي وأضيفي إليه كمية من الزيت النباتي والبهارات والحبهات والمسكتة وورق اللورا وقلبيهم جيدًا.
- ثم أضيفي الطماطم والبصل إلى القدر المحتوي على اللحمة ووقلبيهم.
- تجدي أن اللحمة قد نضجت أسرع من المتوقع والمعتاد وذلك لأننا أضفنا إليها ملعقة السكر.
- من المعروف أن السكريات تعمل على تفتيت الجزيئات قوية الترابط والتي يصعب فكها بسهولة وتحتاج وقت طويل.
- بعد ذلك ارفعي القدر من على النار ثم ابدئي في تقديمه أو خزنيه حتى يأتي وقت تقديم الطعام.
- يمكنك إضافة ملعقة من الخل الأبيض أو عصير الليمون إلى اللحمة عند تسويتها فبهذه الطريقة أيضًا تتم تسوية اللحمة بسهولة فهي لها نفس فعالية السكر في تفكيك الجزيئات.
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من أكثر الطرق الشائعة في هذه الفترة والأكثر انتشارًا على مواقع الطبخ والمهام المنزلية عبر الإنترنت هي طريقة تسوية اللحوم والكوارع بطريقة أسرع من المعتادة، فمن المعروف أن الكوارع واللحمة يتم تسويتها بصعوبة شديدة وتحتاج الكثير من الوقت كي تنضج وتتفكك جزيئاتها، ونقدم لكم اليوم أسهل طريقة للتسوية بوضع مكون واحد سحري من مادة متوفرة في كل بيوتنا ومطابخنا وهذه الطريقة مفيدة على الأكثر بالنسبة للمرأة العاملة التي لا يسعفها الوقت لعمل ألذ الأكلات ولا لتسوية اللحمة.طريقة تسوية اللحوم والكوارع باستخدام ملعقة من السكر
مكونات الطريقة
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- 2 ورق لورا.
- 1\4 كوب زيت نباتي.
- كيلو لحم (يفضل أن يكون قطع صغيرة).
- 1 حبة طماطم كاملة.
يمكنكم تسوية اللحمة باستخدام المكون السحري باتباع الخطوات التالية:-
- قومي بإحضار وعاء كبير أو قدر لتسوية اللحم وضعيه على النار وبداخله كمية وفيرة من الماء النقي وأضيفي إليه كمية من ملح الطعام.
- بعد ذلك ضعي اللحمة داخل القدر واتركيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان مع الماء داخل القدر.
- بمجرد أن تغلي اللحمة والماء أضيفي ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض واتركيها عليه وقومي بخفض درجة حرارة النار قليلًا واتركي القدر على النار لمدة 5 دقائق ولا يجب تركها أكثر من ذلك حتى لا تتفتت.
- اغسلي اللحم بعد غليه داخل الماء بواسطة الماء النقي وأضيفي إليه كمية من الزيت النباتي والبهارات والحبهات والمسكتة وورق اللورا وقلبيهم جيدًا.
- ثم أضيفي الطماطم والبصل إلى القدر المحتوي على اللحمة ووقلبيهم.
- تجدي أن اللحمة قد نضجت أسرع من المتوقع والمعتاد وذلك لأننا أضفنا إليها ملعقة السكر.
- من المعروف أن السكريات تعمل على تفتيت الجزيئات قوية الترابط والتي يصعب فكها بسهولة وتحتاج وقت طويل.
- بعد ذلك ارفعي القدر من على النار ثم ابدئي في تقديمه أو خزنيه حتى يأتي وقت تقديم الطعام.
- يمكنك إضافة ملعقة من الخل الأبيض أو عصير الليمون إلى اللحمة عند تسويتها فبهذه الطريقة أيضًا تتم تسوية اللحمة بسهولة فهي لها نفس فعالية السكر في تفكيك الجزيئات.