طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش في الفرن بدون ما يمتص نقطة زيت بطعم خطير

الباذنجان من أهم الخضروات المحببة لدى الكثير من الناس بالإضافة إلى، فوائدة الكثيرة جدًا للجسم، واليكم طريقة مختلفة يمكنكم من خلالها تجهيز الباذنجان المقلي في الفرن بدون استخدام أي زيوت، على الرغم أن المتعارف عليه زيت امتصاص الباذنجان للزيت حتى ينضج بالشكل المطلوب، ولكن هذه الطريقة تجعل الباذنجان مقرمش ولذيذ وصحي بالشكل الأفضل لصحة أسرتك.

طريقة عمل الباذنجان في الفرن بدون زيت

يمكنك الان تحضير الباذنجان المقلي بنفس الطعم المعتاد والذي يحبة الكثير من الناس، ولكن بطريقة أفضل وصحية وذلك من خلال اتباع الآتي:

المكونات

أربع حبات من الباذنجان الرومي الكبير.

ملعقة كبيرة من الملح.

لتر من الماء المغلي.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

اغسلي الباذنجان ليكون نظيف عند التحضير.

قومي بتقشير الباذنجان.

قطعي الباذنجان شرائح متوسطة السمك، حتى ينضج سريعًا.

قومي بتحضير وعاء من المياه، ثم ارفعي الوعاء على النار واتركيه حتى يغلي تمامًا.

أضيفي إليه الملح وارفعيه من النار واتركيه أضيفي إليه الباذنجان واتركيه داخل المياه بالملح لمدة عشرة دقائق.

بعد الانتهاء ارفعي الباذنجان من المياه وضعيه داخل مصفاة حتى يتخلص من كل كمية المياه الموجودة به.

اتركي الباذنجان لمدة ربع ساعة داخل المصفاة ليجف تمامًا، ويفضل لو يوضع في مكان مشمس.

بعد الانتهاء، قومي بتتبيل الباذنجان بالبهارات التي تم تجهيزها.

اخلطي الباذنجان جيدًا حتى يصبح له طعم مميز متبل.

يتم بعد ذلك تحضير الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

احضري صينية مناسبة الحجم.

أضيفي بداخل الصينية قطرات من الزيت ويفضل زيت الزيتون ليصبح خفيف جدًا عند تناوله، ومفيد.

ادخلي هذه الصينية داخل الفرن، وانتظري لمدة عشرة دقائق.

قومي بتقليب شرائح الباذنجان على الجانب الآخر وذلك حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي من كل الجهات ويصبح جاهز الان لإخراجه من الفرن.

احضري طبق التقديم ورضى به شرائح الباذنجان الساخنة، ويقدم مع الاكلات الشعبية المحبوبة.

أو يمكن تحضير من خلاله المسقعة اللذيذة، وتصبح خفيفة على المعدة وبدون اي أضرار.

طريقة التحضير