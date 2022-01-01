اختراع سحري… لتنظيف الممبار في الكبه والتخلص من الزفارة نهائيا بسرعه الصاروخ

نقدم اليوم طريقة تنظيف الممبار في الخلاط وهي واحدة من أكثر الطرق الأكثر بحثًا عبر الإنترنت وخاصة في الفترة التي تلي عيد الأضحى المبارك الذي تكثر فيه الذبائح واللحوم ودواخل الحيوانات مثل الممبار والكرشة والفشة وغيرها من الأكلات اللذيذة والتي نحبها جميعًا لكننا نواجه مشاكل في تنظيفها بسبب رائحتها الغير لطيفة والمليئة بالزفارة كما أن عملية تنظيفها يجب الاهتمام بها حتى يتم التخلص كليًا من جميع الميكروبات والسموم المتراكمة في جوانبها.

طريقة تنظيف الممبار في الخلاط الكهربائي

يمكنك تنظيف الممبار في الخلاط الكهربي أو الكبة باتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:-

اقلبي الممبار على الناحية الأخرى وأضيفي إليه كوب كبير من كربونات الصوديوم والخل الأبيض وبيكنج باودر.

اتركي الممبار داخل الخليط من المكونات السابقة لمدة حوالي عشر دقائق.

بعد ذلك ضعي الممبار الممتزج بالمكونات داخل الكبة أو الخلاط الكهاربائي وافتحي الخلاط على سرعة عالية ثم متوسطة ثم منخفضة.

ضعي الممبار بعد ذلك في كوب يحتوي على كمية من الردة الناعمة وابدئي بفرك الممبار جيدًا حتى تتخلصي من الأوساخ والسموم ومن رائحة الزفارة.

اغسلي الممبار بعد ذلك جيدًا بالماء النقي حتى تتخلصي من الردة والمكونات الأخرى وبذلك يصبح الممبار جاهز للحشو.

تنظيف الممبار باستخدام غطاء زجاجة

من الطرق الجديدة أيضًا وغير شائعة لتنظيف الممبار هي استخدام غطاء الزجاجة في تنظيفه باتباع الخطوات التالية:-