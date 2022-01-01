جمالها معدي الكلام “الكنافة بالكريمة” زي المحلات وسر تماسك قشطة الحشو رهييبة

يعشق الكبار والصغار الحلويات وخاصة الكنافة لإنها من الحلويات الخفيفة والشهية، وخاصة التى تحتوى فى مكوناتها على الكريمة، كما إنها تعد من الوصفات السهلة والبسيطة التى لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لطهيها، ويمكن تقديمها فى كافة المناسبات، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وتتنوع طريقة حشو الكنافة ولكن حشو الكريمة من أكثر الحلويات التى يعشقها الجميع، لذا سنوضح لكم طريقة عمل الكنافة المحشية بالكريمة خلال السطور التالية.

مكونات الكنافة المحشية بالكريمة

لم تكن مكلفة تماماً الكنافة كباقى الحلويات، كما إنها تنفرد بطعم لذيذ وخفيف وتميل الأمهات إلى عمل الحلويات المميزة التى تنال إعجاب متناوليها، لذا سنوضح لكم المكونات.

نصف كيلو كنافة.

كوب من الزبدة المذابة.

مكسرات حسب الرغبة.

ونحتاج لعمل الكريمة 2 كوب حليب.

4 ملاعق من النشا.

2 ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

توفير ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

نضع الحليب على النار حتى الغليان. نضيف إليه ملعقتين من السكر. نذوب النشا فى حليب بارد ونضيفه للحليب المغلى. يتم التقليب باستمرار حتى نحصل على قوام ثقيل. نضيف فى الآخر ملعقة الزبدة وماء الزهر ويرفع من على النار.

كوب من الماء.

كوبين من السكر.

عسل جلوكوز وعصرة ليمون.

نضيف المكونات فى إناء على النار ويترك حتى الغليان على نار متوسطة.

يترك على النار لمدة 7 دقائق ثم يرفع من على النار ويتم إضافة ملعقة من الليمون والفانيليا.

قد يهمك أيضًا

طريقة عمل الكريمةطريقة عمل الشرباتطريقة عمل الكنافة

يمكنك من خلال إتباع الخطوات التالية طهى ألذ كنافة بالكريمة والتى ستنال إعجاب أولادك وتكون مناسبة للتقديم على السفرة أمام الضيوف.