الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور كيراتين طبيعي سيجعل شعرك ناعم مثل الحرير

كيراتين النشا الطبيعي لفرد الشعر، يستخدم النشا لفرد الشعر المجعد لاحتوائه على البروتين الذي يعد هو أساس نمو الشعر وصحته، كما أنه أصبح يستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية للشعر، حيث يعمل على فرد الشعر وترطيبه حتى الأطراف، وتعد الوصفات الطبيعية في فرد الشعر هي الأفضل بكثير لأنها آمنة على الشعر ولا تسبب له أي أضرار، ولهذا نوفر لكم بعض الوصفات للنشا مع العديد من المكونات لفرد الشعر المجعد والقضاء على الهيشان.

وصفة النشا وزيت الذرة لفرد الشعر

المكونات:

5ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

أولاً نقوم بمزج جميع المكونات داخل وعاء حتى تمتزج تماماً.

ونستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات سوياً.

كما نقوم بوضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس والتأكد من توزيع الخليط بجميع أنحاء الرأس.

بينما نقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة 3 ساعات.

وبعدها نغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر وبشامبو آمن على الشعر.

وتكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج مذهلة وشعر مفرود.

وصفة النشا والطماطم لفرد وكثافة الشعر

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من النشا الذرة.

حبة واحدة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بوضع حبة الطماطم في ماء مغلي على نار هادئة ونتركه لمدة 3 دقائق.

وبعدها نقوم بتقشير الطماطم وهرسها جيداً حتى تصبح معجون.

ثم نقوم بخلط معجون الطماطم مع زيت الزيتون مع النشا ونقلب الخليط جيداً حتى يمتزج.

كما نقوم بوضع الخليط على الشعر مع التدليك لمدة دقيقتين.

ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف ونتركه لمدة 40 دقيقة.

بينما نقوم بشطف الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

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خلطة النشا وزيت الشعر لفرد الشعر المجعد

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزيت الطبيعي المخصص للشعر.

طريقة التحضير: