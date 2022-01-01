أكلة بطاطس تسبب في وفاة اسره بأكملها بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

‏البطاطس من اشهر المأكولات التي يحبها الكثير من الناس تناول كميات كبيرة منها وذلك لأن هناك العديد من الاصناف التي يمكن صناعتها بواسطة البطاطس حتى تكون لذيذة ومختلفة رقم الفوائد الكثيرة التي تحتوي عليها البطاطس إلى أن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تسببها البطاطس عند تناولها بطريقة خاطئة لذلك يجب معرفة هذه الأضرار حتى نعمل على الوقاية منها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأضرار التي تحدث بسبب البطاطس وطريقة التعامل مع هذه الأضرار

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وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس

فيما يلي سنتحدث عن بعض الأخطاء التي تحدث أثناء طهي البطاطس تسببت في وفاة اسره يمكن أن تسبب حدوث العديد من الأمراض ‏والمخاطر والإضرار لجسم الإنسان وهذه الأضرار هي:

أولا تتكون براعم صغيرة على سطح البطاطس وهذه البراعم سامة ولابد من التخلص منها لأنها تحتوي على مادة تسمى السولاين وهذه المادة ضارة جدا لجسم الإنسان ولا يستطيع الجسم تحليلها.

من الأشياء التي لابد أن ننتبه لها أيضا أنواع البطاطس لا تطبخ بنفس الطريقة فهناك بطاطس خاصة للقلي تكون متماسكة بشكل أكبر وهناك بطاطس أخرى خاصة بالعمل بالبخار وهناك بطاطس أخرى للشوي لذلك لابد أن نختار نوع البطاطس الصحيح.

من الأشياء التي تسبب العديد من الأضرار أيضا عند تناول البطاطس هي عدم غسل ثمار البطاطس جيدا قبل الطهي وذلك لأنها تحتوي على العديد من الأتربة والمبيدات التي تؤدي إلى حدوث تسمم في جسم الإنسان.

أخطاء عند طهي البطاطس

من الأخطاء التي تحدث أيضا أثناء إعداد البطاطس هي وضع كمية كبيرة من الماء المغلي قبل وضع البطاطس فيها لأن هذا يؤدي إلى تكسر البطاطس في الماء لذلك ‏يفضل وضع ‏الماء البارد أولا وترك البطاطس فيه.

من الأخطاء التي تحدث أيضا اثنا طهي البطاطس هي تقشير البطاطس قبل الطهي وهذا شي خاطئ عندما نقوم بعملية سلق البطاطس لابد أن نضع البطاطس بالقشرة ونتخلص من القشرة بعد أن تنضج البطاطس تماما وسنلاحظ أن القشر سيزول بنفسه.

يمكن الاستفادة من الماء الذي قمنا بسلق البطاطس فيه لأنه يحتوي على العديد من الفوائد وهو يستخدم عادة في امتصاص الدهون لذلك يمكن استخدامه في احد مستحضرات التنظيف.

ومن أبرز الأضرار التي تحدث بسبب البطاطس أيضا عندما نقوم بعمل البطاطس المقلية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت والدهون وتسبب اضرار كبيرة في جسم الإنسان لذلك يفضل ‏استبدال البطاطس المقلية بأي طريقة أخرى من طرق عمل البطاطس.