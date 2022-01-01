اختراع يا كوتش.. تنظيف الكرشة بسرعه البرق بمكون سحري في مطبخك وهيخلصك من اى زفارة في ثواني

إليكم بعض الحيل الذكية وأكثر من طريقة تنظيف الكرشة في المنزل بمكونات بسيطة وفي وقت قصير حيث أن عملية تنظيف الكرشة من أكثر مهام المنزل الأكثر تعقيدًا وتنفيرًا حيث أن لها رائحة زفارة شديدة النفاذ وغير محببة كما أن عملية تنظيفها هامة جدًا حيث أنه يكون هناك بعض السموم والميكروبات ملتصقة بالكرشة أو الممبار أو أي الأطعمة التي تحتاج إلى تنظيف حتى تكون خالية من أي شوائب وجاهزة للبدء في طهيها.

طريقة تنظيف الكرشة في المنزل

باستخدام الدقيق الأبيض والماء النقي يمكنكم تنظيف الكرشة في المنزل باتباع عدة خطوات كالآتي:-

ضعي الكرشة المراد تنظيفها داخل وعاء به كمية من الدقيق النقي والمياه واتركي الكرشة بداخلها حتى 5 دقائق.

الدقيق يعمل على امتصاص رائحة الزفارة والتخلص من الشوائب وبعد ذلك تصبح الكرشة جاهزة للطهي.

كيفية تنظيف الكرشة بواسطة بيكربونات الصوديوم

بواسطة بيكربونات الصوديوم والماء الساخن يمكنك تنظيف الكرشة باتباع بعض الخطوات:-

قومي بخلط الماء النقي الساخن مع بيكربونات الصوديوم حتى يحدث فقاعات نتيجة للتفاعل ثم يعود إلى طبيعته فورًا.

ضعي الكرشة الغير نظيفة في الخليط وقومي بتنظيفها بواسطته بيديك لمدة دقائق واشطفيها بعد ذلك بالماء الفاتر وابدئي في تجهيزها.

كيفية تنظيف الكرشة بالأسبرين

بواسطة 3 حبات من الأسبرين مع الماء الساخن يمكنك تنظيفها باتباع بعض الخطوات كالآتي:-

ضعي الماء الساخن داخل وعاء عميق مناسب وأضيفي إليه 3 حبات الأسبرين وقلبيهم.

أضيفي الكرشة المراد تحضيرها إلى الوعاء واتركيه داخل الخليط لعدة دقائق قليلة.

يعمل الخليط على تخليص الكرشة من الزفارة والسموم.

بعد ذلك اغسلي الكرشة جيدًا بالماء النقي حتى تتخلصي من بقايا الخليط والأسبرين.

أبرز فوائد تناول الكرشة والفشة

للكرشة فوائد متعددة ولعل أبرزها ما يلي:-