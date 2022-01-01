بطريقة أشهر المصانع أعملي الحلاوة الطحينية البيتي بمكونات غير مكلفة وتحدي الطعم والمذاق كالجاهز

تعد حلاوة الطحينية هي من أفضل أنواع الحلوى التي تدخل في استخدامات عديدة ونستخدمها بعدة أشكال لها، ونلاحظ أن هناك الكثير من الأشخاص يقبلون علي تناولها بما فيهم الصغار، الحلاوة الطحينة لها فوائد عديدة جداً لا حصر لها، فهي تفيد في علاج المصابين ببعض الأمراض مثل التهاب الحلق والتهاب اللوزتين، كما تعمل الحلاوة الطحينية على ترطيب البشرة وإعطائها النضارة والحيوية لها.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية البيتي

المقادير

استخدام كوب من السكر البودرة.

كوب من حليب بودرة.

كوب من الطحينية.

نصف كوب من المكسرات المتنوعة او علي حسب الرغبة.

إحضار نايلون شفاف.

طريقة التحضير

نحضر إناء عميق ونضع به كوب واحد من السكر البودرة وكوب واحد من الحليب البودرة ثم نقوم باضافة كوب من الطحينية وندمج تلك المكونات مع بعض حتي يتم امتزاجها حتى تصبح عجينة مرنة.

نضع على عجينة الحلاوة الطحينية نصف كوب من المكسرات المتنوعة وذلك عن طريق عجنها اليدين، ثم نخلط المكسرات معها.

نضع وعاء الحلاوة الطحينية في الثلاجة ونتركها لمدة ساعتين على الاقل.

نقوم بإخراج وعاء الحلاوة الطحينية من الثلاجة ولكن عليك إخراجها ببطئ.

نحضر طبق مسطح ثم نقوم بقلب وعاء الحلاوة به ونقوم بتقطيعها لتقديمها.

طريقة عمل تارت الحلاوة الطحينية

المقادير

استخدام كوبين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من السكر البني.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السكر الناعم اللازم لعمل الحلاوة.

كوب واحد من حليب البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من الطحينة.

كوب من الفستق المطحون.

طريقة التحضير