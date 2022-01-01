أصنعي كريم شعر طبيعي منزلي بملعقة زبدة شيا لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد

نجد أن هناك مشكلة عميقة جدا يعاني منها معظم الأشخاص وخاصة السيدات وهو تعرض الشعر لمشكلة الجفاف ووجود بهتان به مما يؤدي الي تلف بصيلات الشعر، فتسعى كل سيدة إلى إيجاد حل الجفاف الشعر وتغذيته حتى يصبح ناعم وغير تالف فتلجأ إلى استخدام العديد من الزيوت والكريمات والحل الذي ينتشر في الأسواق ولكن كلها أساليب غير صحية للشعر، فيمكننا أن نقوم باتباع بعض الخطوات لعمل كريم للشعر في المنزل.

طريقة عمل كريم شعر في المنزل

كريم تصفيف الشعر بزبدة الشيا

المقادير

ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عدد صغير من قطرات زيت الجوجوبا.

عدد قطرات صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من جل الصبار النقي.

عدد نقطتين من زيت فيتامين إي.

مقدار من الزيت العطري بما يعادل 20 قطرة.

كوب زجاجي فارغ.

نضع ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا مع عدد قطرات زيت جوز الهند في كوب زجاجي فارغ ونخلطهم مع بعض جيدا ثم نقوم بوضعها في الميكروويف ونتركها وقت قليل حتى تصبح المكونات سائلة.

نقوم بإضافة نصف ملعقة من زيت الزيتون ثم نضع عليه قطرات من زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو ثم نضيف ملعقة صغيرة من جل الصبار ونخلطهم مع بعض حتي يتم تجانسهم ونضع على جميع المكونات قطرات من الزيت العطري ونقلبهم جيدا.

نضع مكونات الكريم في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يبرد ويكون أكثر تماسك وثبات.

نخرج الكريم من الثلاجة ونتركه يبدأ في الذوبان حتى يأخذ درجة حرارة الغرفة.

ولكي نحصل على قوامه الكريمي الجميل فنقوم باستخدامه وعودتة إلى الثلاجة مباشرة، أي نأخذ كمية صغيرة ونعيد الكريم مرة أخرى الى الثلاجة.

نستخدم الكريم الذي تم إعداده في المنزل من خلال أخذ كمية صغيرة بالأصابع و نضعه على الشعر ويكون مبلل.

فتبدأ بوضع كمية صغيرة منه ثم نستخدمه بكمية اكبر حتي يقوم بصيلات الشعر بالتعود على نوعية الكريم.

ويعالج هذا الكريم الشعر من الجذور حتى الأطراف عند المداومة علي استخدامه.

طريقة التحضير