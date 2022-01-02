جربيها روعة.. كيكة الزبادي بالشربات اليومية الاقتصادية اسفتجية وهشة كالقطن بطعم شهى جدا

جربيها روعة.. كيكة الزبادي بالشربات اليومية الاقتصادية ، كيكة الزبادي بالشربات تعتبر من أحد أصناف الكيك اللذيذة والشهية والتي تتمتع بنكهات متنوعة ومختلفة، كما أنها من أنواع الكيك المميزة جداً والتي يمكن أن يتم تحضيرها في كثير من الأوقات والمناسبات فالأطفال يحبون الكيك المليء بالسكر والحلويات، كما أنه يحتوي على البيض واللبن وجوز الهند التي يعطيها قيمة غذائية كبيرة جداً لذا يكون الكيك التي يتم تحضيره في المنزل من أسهل أنواع الحلويات الصحية، نستعرض لك سيدتي أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي بالشربات.

جربيها روعة.. كيكة الزبادي بالشربات اليومية الاقتصادية

لكل من يعشق تناول الكيك والحلويات الشرقية نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي بالشربات التي تتلخص في الآتي:

3 كوب دقيق.

5 كوب سكر بودرة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 علبة زبادي.

2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

كوب واحد زبدة.

5 بيضات.

شربات.

في وعاء الخلط يتم وضع السكر والزبادي والزبدة واخلطيهم مع بعضهم لمدة 10 دقائق.

بعدها يتم إضافة البيض تدريجياً وبعدها تضاف الفانيليا وابدئي في الخفق بواسطة المضرب الكهربائي.

بعدها أضيفي الخلي واخفقي ثانية ومن ثم يتم إحضار وعاء ضعي به الدقيق والبكينج بودر.

ثم يتم إضافة الدقيق إلى خليط البيض تدريجياً مع الاستمرار في خلط المكونات مع بعضها.

يتم اشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

احضري صينية وادهنيها بقليل من الزبدة ورشيها بالدقيق ثم يسكب بها الخليط.

ضعي الصينية في الفرن المشعل مسبقاً وبعد أن تنضج وتصبح باللون الأصفر الذهبي يسكب عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

ثم تركيها جانباً حتى تهدأ وبعدها تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

المقادير:طريقة التحضير:طريقة تحضير شربات كيكة الزبادي

لكي تقومي بتحضير شربات كيكة الزبادي يجب توفير التالي:

1 كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

2/1 كوب ماء.

في قدر على النار قومي بوضع السكر والماء وقلبي جيداً حتى أن يذوب السكر تماماً.

بعد أن يذوب السكر تماماً يجب أن يتم إضافة عصير الليمون ورشة من الفانيليا.

قلبي حتى أن يصبح المزيج ثقيل قليلاً بعدها يرفع من على النار ويترك جانباً حتى يبرد.

ويتم سكبه على كيكة الزبادي وهي ساخنة.

المقادير:طريقة التحضير: