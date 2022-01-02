خلطة مغربية سحرية لتبييض وتفتيح الجسم وإزالة الأسمرار والسواد نهائياً من أول أستخدام

تبحث العديد من السيدات والفتيات عن بعض الطرق والإستخدامات التي تعمل علي تفتيح الجسم وجعله أبيض مثل الثلج وجعله موحد اللون خاصة المناطق الحساسة التي تسبب العديد من المشكلات لكثير من السيدات والفتيات ونتيجة لهذه المشكلة جعلتهم يبحثون عن بعض الوسائل المستخدمة في تفتيح الجسم بأكمله وليس المناطق الحساسة فقط، وجعلتهم هذه المشكلة يبحثون عن بعض الوسائل واهما إستخدام بعض الخلطات الكيميائية التي تعمل علي تفتيح الجسم في أسرع وقت نتيجة لما تحتويه هذه الخلطات على العديد من المواد الكيميائية الضارة بالجلد وتسبب له تهيج وظهور البقع الحمراء التي تجعل الجسم يبدو بشكل غير مقبول.

خلطة مغربية لتبييض الجسم

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة من الكركم.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف كوب من السكر الأبيض الخشن.

ثمانية ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

خمسة ملاعق كبيرة من الكريم المرطب.

عليكي اولا وقبل تحضير الخلطة المغربية قومي بغسل جسمك بالماء الدافئ حتى تتمكني من فتح مسام الجسم بعد ذلك قومي بتجفيفه جيدا من الماء.

بعد ذلك قومي بتحضير الخلطة السحرية عن طريقة تحضير طبق كبير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الكركم مع نصف كوب من السكر الأبيض الخشن وقومي بتقليب السكر مع الكركم جيدا.

بعد تقليب السكر مع الكركم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وخمسة ملاعق كبيرة من الكريم المرطب مع ثمانية ملاعق كبيرة من ماء الورد وقومي بخلط هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تختلط تماما.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة السحرية على جسمك مع العلم أثناء وضع هذه الخلطة قومي بفرك جسمك بالخلطة جيدا حتى تتمكني من القضاء على الجلد الميت نهائيا، بعد ذلك اتركي هذه الخلطة الجبارة على جسمك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة بعد مرور ذلك الوقت قومي بفركها من جسمك ثم أشطفي جسمك بالماء البارد ثم نشفيه جيدا من الماء وسوف تلاحظين نتيجة مبهرة جذابة من اول يوم إستخدام، وعليكي بتكرار هذه الوصفة مرتان من كل إسبوع للحصول على نتيجة مبهرة وسحرية وجذابة.

طريقة التحضير