مفعول الخلطة اليابانية لتبييض الوجه وتفتيحها 10 درجات لبشرة صافية ونقية زي اليابانيين

تعتبر البشرة من أكثر إهتمامات اي فتاة، حيث تعتبر البشرة البيضاء الناعمة والخالية من البقع الداكنة والسوداء هي سر جمال اي فتاة وتعطي لها السعادة والتمتع بالحياة، ونجد أن البعض من الفتيات يعانون من مشكلات البشرة الشائعة ومنها مشكلة عدم توحد لون البشرة ووجود الهالات السوداء بالإضافة إلى إسمرار لون البشرة وهذه تمثل مشكلات كبري لدى جميع الفتيات وهذه المشكلة تضعهم في العديد من المواقف المحرجة، وجعلتهم هذه المشكلة يلجأون إلي بعض الوسائل والإستخدامات التي تعمل علي تفتيح البشرة ومن أشهر هذه الإستخدامات هي كريم الأساس الذي يعملون على إستخدامه في الخروجات الخارجية لأنه يعطي لون فاتح على البشرة ويجعلها تبدو بشكل أفتح عن اللون الطبيعي ولكن يعتبر هذا المنتج من أكثر المنتجات التي تسبب ضرر كبير للبشرة لأنه يحتوي على العديد من المركبات الكيميائية التي تعمل علي تأكل الطبقة الخارجية من البشرة وتكوين حب الشباب تحت الجلد مما يجعل البشرة تبدو بشكل غير مقبول لذلك ننصح الفتيات بتجنب إستخدام هذا المنتج.

خلطة يابانية لتفتيح البشرة

المكونات

نصف كوب واحد من الأرز الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.

أحضري الخلاط الكهربائي وقومي بتشغيله وضعي به نصف كوب واحد من الأرز مع ثلث كوب من الماء وقومي بخلط الأرز مع الماء حتى تتمكني من الحصول على عجينة ذات قوام كثيف من الأرز.

بعد الحصول على هذا القوام الكثيف قومي بتفريغ عجينة الأرز من الخلاط الكهربائي إلى طبق كبير وضعي به ملعقة كبيرتان من ماء الورد مع ملعقة واحدة كبيرة من القهوة مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس وتختلط تماما ببعضها.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة على بشرتك بالتساوي بعد غسل البشرة بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك.

اتركي هذه الخلطة على بشرتك من خمسة وعشرون دقيقة إلى خمسة وثلاثون دقيقة اي إلى أن تجف هذه الخلطة على بشرتك تماما.

بعد جفاف الخلطة على بشرتك قومي بفركها من على البشرة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد ثم نشفيه جيدا بواسطة قطعة من القماش القطنية ثم إستخدامي زيت جوز الهند كمرطب لبشرتك، كرري هذه الخلطة على بشرتك ثلاث مرات يوميا للحصول على بشرة على بيضاء وناعمة وناصعة مثل الثلج.

طريقة التحضير