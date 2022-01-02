لازم تجربيها.. الجبنة الرومي الاصلية الاقتصادية بنفس الطعم الاصلي بتاع المصانع وبأقل تكلفة

الجبنة الرومي في المنزل من أجمل الوصفات التي يمكنك معرفتها وتعلمها حيث أن الجبن الرومي ألذ أنواع الجبن ويمكنك استخدامها لعمل الوصفات والمعجنات والفطائر اللذيذة التي يحبها أطفالك وخاصة البيتزا والساندويتشات كما أنه يمكنك عملها بأكثر من طريقة وليست فقط الطريقة المعتادة لعمل ساندويتشات الجبنة الرومي، وطريقة عملها في المنزل أفضل من الجبن الجاهزة التي غير معروف مصدر مكوناتها وكذلك أقل تكلفة من شرائها بكميات كبيرة من الخارج.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

مكونات الطريقة

كوبات من الزبادي أو اللبن الرائب.

3 كيلو من الحليب البقري الطازج.

نصف كوب كبير من الماء الثلج (أو ماء بارد نقي).

ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض وأخرى صغيرة من الفلفل الأسود.

مكسبات أطعمة باللون الأصفر.

قماشة قطنية من الشاش.

قومي بوضع قدر على نار هادئة ثم أضيفي بداخله الحليب البقري واتركي القدر على النار حتى يصل الحليب إلى درجة الغليان.

بعد ذلك أضيفي كمية الزبادي المتوفرة وقلبيه مع الحليب حتى يمتزج معه ويصبح خليط واحد.

ثم قومي بإذابة الملح داخل القدر الموضوع به الحليب والماء وقومي بتقليبهم جيدًا.

بعد ذلك غطي القدر بغطائه واتركيه على درجة نار هادئة لمدة لا تقل عن الربع ساعة.

قلبي الحليب بعد ذلك واتركيه مرة أخرى لمدة الثلث ساعة وارفعيه أخيرًا من على النار.

ضعي كل من مكسبات اللون والفلفل الأسود إلى القدر وابدئي في التقليب مرة أخرى.

غطي القدر بالقماشة الشاش جيدًا ثم ضعي عليها قدر كبير به كمية وفيرة من الماء واتركيها لمدة نصف يوم كامل.

بعد مرور هذه المدة يتحول الحليب إلى قطع لبنية تشبه الجبن قومي بتخزينها داخل الثلاجة حتى تتجمد وأخرجيها وقت حاجتك لاستخدامها وبشرها.

حماية أمعاء الجسم من البكتيريا والفطريات.

تعمل الجبن الرومي على زيادة وجود البكتيريا النافعة للجسم التي تحمي الجهاز الهضمي.

تساعد في علاج التهابات المعدة والقرح التي تصيبها.

مفيدة جدًا لأصحاب الوزن المنخفض وتساعدهم في زيادة وزنهم.

تحتوي على الكالسيوم الذي يحمي العظام ويقويها.

خطوات عمل الطريقةأهم فوائد الجبنة الرومي