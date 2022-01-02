مش هتشتريها من بره تانى.. الكبدة الاسكندراني المشطشطة بطريقة المطاعم بكل أسرارها

مش هتشتريها من بره تانى.. الكبدة الاسكندراني المشطشطة من الممكن العمل على تحضير الكبدة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة ببعض التركات والحركات التي تعمل على التخلص نهائيا من الزفارة الموجودة فيها وتصبح مثل المذاق الموجود في المحلات، فنحن نتعرف على مجموعة من الإضافات التي تجعل من السهل طهي الكبدة بمستوى عالي مثل المحلات حيث أن الكبدة واحدة من الاكلات التي يحبها الكثير منا كبار او صغار ويحبون تناولها على السيارات المتخصصة في تحضير الكبدة بسهولة، ولكن الآن نعرض عليك الطريقة التي تجعلك تحضرين الكبدة بطريقة آمنة في المنزل.

من الممكن ان يتم تحضير الكبدة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي نقوم بنوضيحها.

حيث أن الكبدة غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

ولهذا فقد يكون من الأفضل طهيها إلى الأطفال حتى يتمكنون من الاستمتاع بمذاق جيد.

بها والاستفادة من القيمة الغذائية التي تتمتع بها الوجبة.

وهذا فقد نتعرف معا على طريق التحضير للكبدة مثل الطريقة التي تتبع في المحلات بالظبط.

ولكنها بشكل أكثر أمان وبجودة ونظافة عالية.

الكبدة الاسكندراني المشطشطة بطريقة المطاعم

يتم تحضير الكبدة الاسكندراني من خلال بعض المكونات الأساسية التي تضيف لها مذاق مميزوطعم فريد من نوعه، وهذا من خلال تحضير المكونات التالية:

أولا يتم تحضير كيلو كبدة او نصف كيلو على حسب عدد الأفراد.

يتم تحضير تس فصوص من الثوم مع ثلاث حبات فلفل أخضر

يتم تحضير فلفل حامي ثلاث حبات وقطعتين من الفلفل الألوان

كمية من الخل وليمون وفلفل وملح.