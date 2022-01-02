في 3 أيام تخسيس الكرش والارداف بمكون موجود في كل بيت هتخسي 20 كيلو في شهرين جربيها بنفسك

مشكلة الوزن الزائد من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس وربما ازدادت هذه الظاهرة بشكل كبير في الفترة الاخيرة بسبب اعتماد الناس على الوجبات الصحية الغير مفيدة التي تسبب العديد من المشاكل و تزيد من دهون الجسم وللأسف فإن الدهون تسبب العديد من المشاكل الأخرى لجسم الإنسان وتكون سبب رئيسي في إصابته ‏بالعديد من الأمراض وهناك العديد من الأدوية التي يمكن استخدامها للقضاء على الدهون ولكن يفضل استخدام مشروبات طبيعية.

طريقة وصفة القرفة والنعناع لتخسيس البطن والأرداف

فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الخليط وهو يحتوي على فيتامينات كثيرة تمنع تراكم الدهون في الجسم وتساعد هذه الخلطة على التخلص من الدهون الزائدة وتتكون من:

لتر من الماء المغلي.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

بعضا من أعواد القرفة.

بعض من أوراق النعناع

وفيما يلي طريقة تحضير خلطة القرفة والزنجبيل والنعناع وهي:

نضع القرفة والنعناع والزنجبيل وعصير الليمون معا في زجاجة مناسبة.

بعد ذلك نضيف ماء مغلي إلى هذه الزجاجة ونقوم بتغطيتها جيدا حتى تحافظ على الزيوت الطبيعية التي تحتوي عليها.

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‏ نترك الخليط في زجاجة لمدة ساعة كاملة بعد ذلك يمكننا تناول هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم حتى يعمل على القضاء على الدهون.

يقال أن هذه الوصفة تسبب في خسارة خمسة كيلو شهريا تقريبا.

وصفة قشر الرمان والشاي الأخضر

فيما يلي سنتحدث عن مكوناتها وطريقة تحضير خلطة قشر الرمان والشاي الأخضر للتخسيس الأرداف ‏حيث يساعد الشاي الاخضر على حرق الدهون بشكل سريع والمكونات التي نحتاج إليها هي:

لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من مسحوق قشر رمان.

ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل ملعقتين من الشاي الأخضر

بعض من أوراق النعناع الطازج.

وفيما يلي طريقة تحضير هذا الخليط بالتفصيل: