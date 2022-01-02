المندي من الأكلات المطبخ الخليجي وأصله يمني حيث أول من قامت بتحضيره حضره موت وقد اشتهرت باقي الدول العربية بتقديمه وهي أكله تشبه الكبسة السعودي وتقدم بالأرز والدجاج أو اللحمة الضاني أو البتلو يعشق الخليجين أضافه التوابل إلى معظم الأكلات التي تلعب دور مهم في تغير نكهة الأطعمة وكل دولة تتميز بإضافة التوابل الخاصة بها والتي تميز طعمها.طريقة عمل المندي اللذيذ الشهي بخطوات الطهاة المطاعم المحترفين بالمنزل
يحتوي المندي على فوائد منها بها نسبه عالية من البروتين والفيتامينات حسب نوع اللحم أو الدجاج المعد بالأكل، غنية بالزنك، يساعد لحم المندي المتبل بزيادة قوة الشعر ولإمعانه وأطفاله الأظافر بشكل سليم وصحي، يفضل البعض تناوله في فصل الشتاء ليمدهم بالطاقة اللازمة نسبة للارتفاع سعراته الحرارية، كما أنه يحتوي على نسبه عالية من الكالسيوم الذي يقوى العظام ومنعها من الشاشة ومن خلال مطبخ ثقفني سوف نقدم لك سيدتي أفضل الطرق وأهمها في تحضير المندي.طريقة عمل المندي بالدجاج
المكونات
- دجاجة بوزن اثنان كيلو مقطعة أربع قطع.
- كوبان أرز بسمتي طويل الحبة مغسول ومنقوع ربع ساعة.
مكونات توابل وبهارات المندي
- ملعقتان صغيرة بودرة زعفران.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتان كبيرة مياه.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة بهارات مندي.
مكونات توابل الأرز
- ثلاث أكواب مرقة دجاج ساخنة.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- نصف ملعقة كبيرة بهارات مندي.
- عودان قرفة.
- ورق لوري.
- خمس فصوص حبهان.
- ملعقة صغيرة فلفل حصي.
- ملعقة صغيرة قرنفل.
- ملعقان كبيرة زيت نباتي.
- ملعقتان كبيرة سمنة.
- ملعقتان كبيرة زيت.
طريقة تحضير الفراخ
- نضع بودرة الزعفران على ملعقتان المياه ونقلبهم جيداً.
- نغسل الفراخ جيداً ونصنع شقوق طولية باللحم.
- نحضر وعاء عميق ويتبل قطع الدجاج من الداخل والخارج.
- نغطي الطبق بسترتش رول ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- نضع حلة على النار عميقة ونضيف الزيت والسمن والفلفل الأسود والقرنفل.
- نضيف باقي التوابل الحبهان وورق اللوري وأعواد القرفة ونتركهم لمدة دقيقة.
- ونقلبهم جيداً ثم نضيف البصل المفروم ونقلبها حتي يصبح لونها بني فاتح.
- نضيف الأرز المغسول ونقلبه مع البصل والتوابل.
- نضيف بهارات المندي والملح ونقلبهم نضيف مرقة الدجاج ثم نرفعها من النار.
- نضيف ملعقة صغيرة زعفران ونقلبهم جيداً ثم نضع شبكة أو مصفاه صغيرة.
- ونرص قطع الدجاج ونغلفها بطبقتين من ورق الألومنيوم ونضعها في الفرن.
- نضع الحلة على الرف السفلي على النار مباشراً على درجه حرارة عالية لمدة نصف ساعة.
- نخفض النار ونتركها هائه ونتركها لمدة ساعه في الفرن حتي ينضج الدجاج.
- نرص الدجاج على الأرز وننزع الشبكة وندهن وجه بمعجون صلصة أو كاتشب أيهم متوفر لديك.
- نضعها تحت الشواية لمدة ربع ساعة حتي نحصل على لون ذهبي ثم نشغل فحمة.
- نضع ورق فويل بها ملعقة صغيرة زيت ونضع الفحمة المشعتلة ونغلق الغطاء.
- تغرف في أطباق التقديم وتقدم ساخنة بجانها السلطات المفضلة.
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المندي من الأكلات المطبخ الخليجي وأصله يمني حيث أول من قامت بتحضيره حضره موت وقد اشتهرت باقي الدول العربية بتقديمه وهي أكله تشبه الكبسة السعودي وتقدم بالأرز والدجاج أو اللحمة الضاني أو البتلو يعشق الخليجين أضافه التوابل إلى معظم الأكلات التي تلعب دور مهم في تغير نكهة الأطعمة وكل دولة تتميز بإضافة التوابل الخاصة بها والتي تميز طعمها.طريقة عمل المندي اللذيذ الشهي بخطوات الطهاة المطاعم المحترفين بالمنزل
يحتوي المندي على فوائد منها بها نسبه عالية من البروتين والفيتامينات حسب نوع اللحم أو الدجاج المعد بالأكل، غنية بالزنك، يساعد لحم المندي المتبل بزيادة قوة الشعر ولإمعانه وأطفاله الأظافر بشكل سليم وصحي، يفضل البعض تناوله في فصل الشتاء ليمدهم بالطاقة اللازمة نسبة للارتفاع سعراته الحرارية، كما أنه يحتوي على نسبه عالية من الكالسيوم الذي يقوى العظام ومنعها من الشاشة ومن خلال مطبخ ثقفني سوف نقدم لك سيدتي أفضل الطرق وأهمها في تحضير المندي.طريقة عمل المندي بالدجاج
المكونات
- دجاجة بوزن اثنان كيلو مقطعة أربع قطع.
- كوبان أرز بسمتي طويل الحبة مغسول ومنقوع ربع ساعة.
مكونات توابل وبهارات المندي
- ملعقتان صغيرة بودرة زعفران.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتان كبيرة مياه.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة بهارات مندي.
مكونات توابل الأرز
- ثلاث أكواب مرقة دجاج ساخنة.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- نصف ملعقة كبيرة بهارات مندي.
- عودان قرفة.
- ورق لوري.
- خمس فصوص حبهان.
- ملعقة صغيرة فلفل حصي.
- ملعقة صغيرة قرنفل.
- ملعقان كبيرة زيت نباتي.
- ملعقتان كبيرة سمنة.
- ملعقتان كبيرة زيت.
طريقة تحضير الفراخ
- نضع بودرة الزعفران على ملعقتان المياه ونقلبهم جيداً.
- نغسل الفراخ جيداً ونصنع شقوق طولية باللحم.
- نحضر وعاء عميق ويتبل قطع الدجاج من الداخل والخارج.
- نغطي الطبق بسترتش رول ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- نضع حلة على النار عميقة ونضيف الزيت والسمن والفلفل الأسود والقرنفل.
- نضيف باقي التوابل الحبهان وورق اللوري وأعواد القرفة ونتركهم لمدة دقيقة.
- ونقلبهم جيداً ثم نضيف البصل المفروم ونقلبها حتي يصبح لونها بني فاتح.
- نضيف الأرز المغسول ونقلبه مع البصل والتوابل.
- نضيف بهارات المندي والملح ونقلبهم نضيف مرقة الدجاج ثم نرفعها من النار.
- نضيف ملعقة صغيرة زعفران ونقلبهم جيداً ثم نضع شبكة أو مصفاه صغيرة.
- ونرص قطع الدجاج ونغلفها بطبقتين من ورق الألومنيوم ونضعها في الفرن.
- نضع الحلة على الرف السفلي على النار مباشراً على درجه حرارة عالية لمدة نصف ساعة.
- نخفض النار ونتركها هائه ونتركها لمدة ساعه في الفرن حتي ينضج الدجاج.
- نرص الدجاج على الأرز وننزع الشبكة وندهن وجه بمعجون صلصة أو كاتشب أيهم متوفر لديك.
- نضعها تحت الشواية لمدة ربع ساعة حتي نحصل على لون ذهبي ثم نشغل فحمة.
- نضع ورق فويل بها ملعقة صغيرة زيت ونضع الفحمة المشعتلة ونغلق الغطاء.
- تغرف في أطباق التقديم وتقدم ساخنة بجانها السلطات المفضلة.