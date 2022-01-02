المندي من الأكلات المطبخ الخليجي وأصله يمني حيث أول من قامت بتحضيره حضره موت وقد اشتهرت باقي الدول العربية بتقديمه وهي أكله تشبه الكبسة السعودي وتقدم بالأرز والدجاج أو اللحمة الضاني أو البتلو يعشق الخليجين أضافه التوابل إلى معظم الأكلات التي تلعب دور مهم في تغير نكهة الأطعمة وكل دولة تتميز بإضافة التوابل الخاصة بها والتي تميز طعمها.

طريقة عمل المندي اللذيذ الشهي بخطوات الطهاة المطاعم المحترفين بالمنزل

يحتوي المندي على فوائد منها بها نسبه عالية من البروتين والفيتامينات حسب نوع اللحم أو الدجاج المعد بالأكل، غنية بالزنك، يساعد لحم المندي المتبل بزيادة قوة الشعر ولإمعانه وأطفاله الأظافر بشكل سليم وصحي، يفضل البعض تناوله في فصل الشتاء ليمدهم بالطاقة اللازمة نسبة للارتفاع سعراته الحرارية، كما أنه يحتوي على نسبه عالية من الكالسيوم الذي يقوى العظام ومنعها من الشاشة ومن خلال مطبخ ثقفني سوف نقدم لك سيدتي أفضل الطرق وأهمها في تحضير المندي.

طريقة عمل المندي بالدجاج

المكونات

دجاجة بوزن اثنان كيلو مقطعة أربع قطع.

كوبان أرز بسمتي طويل الحبة مغسول ومنقوع ربع ساعة.

مكونات توابل وبهارات المندي

ملعقتان صغيرة بودرة زعفران.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة مياه.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بهارات مندي.

مكونات توابل الأرز

ثلاث أكواب مرقة دجاج ساخنة.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة كبيرة بهارات مندي.

عودان قرفة.

ورق لوري.

خمس فصوص حبهان.

ملعقة صغيرة فلفل حصي.

ملعقة صغيرة قرنفل.

ملعقان كبيرة زيت نباتي.

ملعقتان كبيرة سمنة.

ملعقتان كبيرة زيت.

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