حيل لإخفاء الدوالي بالميكب بـ 4 طرق مختلفة في منزلك ونتيجة آمنة 100%

حيل لإخفاء الدوالي بالميكب، إذا كنت تضطرين دومًا لارتداء الملابس الطويلة بالمنزل لإخفاء مظهر دوالي الساقين، ثقي أنكِ اليوم ستحصلين على حل سحري ورائع، لأننا سنقدم لكِ سيدتي طرق إخفاء الدوالي بالميكب، لأننا نعلم مدى الحرج الذي تشعرين به، خاصًة مع فصل الصيف، ولكن هل تعلمين سيدتي أنه يمكنك إخفاء مظهر الدوالي المحرج، والأوردة والشعيرات التي تظهر بالمكياج، كما تخفي الهالات السوداء والبقع والخطوط والتجاعيد بوجهك، تابعي معنا اليوم وسنقدم لكِ طرقًا فعالًا لإخفاء الدوالي بالمكياج في خطوات.

حيل لإخفاء الدوالي بالميكب

دوالي الساقين من الأمراض التي تصيب الكثير من الأشخاص، وعند إصابة المرأة بها تؤثر بالطبع على ثقتها بنفسها، وترى أنه قد تفقد أنوثتها بسبب ظهور الشعيرات والأوردة، لذا تبحث عن طرق لإخفائها.

ولكن هذه الحلول قد تكون وقتية ولا تغني تمامًا عن زيارة الطبيب، لإيجاد حلًا للقضاء عليها بشكل تام، لذا كل تلك الطرق ستجعلك فقط تخفي مظهرها لبعض الوقت، ومن أجل الحصول على نتيجة مثالية يجب معرفة بعض الأمور مثل:-

عند اختيار أي نوعًا من أنواع الميكب المستخدم لتغطية الدوالي، يجب أن يكون مناسب لنوع البشرة.

يجب اختيار منتجات تحتوي على مواد مرطبة لا تتسبب في جفاف الساقين.

يفضل اختيار المنتجات المقاومة للماء، بدرجة تتناسب مع لون البشرة.

وبعد أن تعرفنا على أهم الأمور قبل التطبيق، الآن سنتعرف على أفضل طرق لإخفاء الدوالي بالميكاب:-

طبقي القليل من لوشن التسمير على الساق المصابة بالدوالي، مع الاستمرار بفركه جيدًا حتى يتم توزيعه بشكل متساوي.

اتركيه حتى يتم امتصاصه بالكامل ويصبح جاف.

يمكنك الاكتفاء بهذه الخطوة إذا كانت الأوردة خفيفة، ولكن بعد الحالات تحتاج لاستخدام كريم الأساس بلون الجسم، ويتم عن طريق تطبيق القليل من الكريم وفرده بالإسفنجة أو بالأصابع وتركه حتى يصبح جافًا تمامًا.

إذا كنت ترغبين في إخفاء الدوالي لفترة طويلة يفضل استخدام خافي للعيوب مقاوم للماء.

يتم استخدام فرشاة كحل رفيعة للمكياج، ثم تطبيق القليل على الأوردة والشعيرات الدموية الظاهرة.

يتم تطبيق خط رفيع حتى يتم تغطيتها بالكامل.

مزج الكونسيلر جيدًا ثم تطبيقه على الدوالي مثل استخدامه على البشرة، لتغطية الهالات.

مع مراعاة اختيار اللون المناسب، إذا كانت العروق باللون الأزرق استخدام اللون الأصفر، إذا كانت العروق حمراء، يجب اختيار كونسيلر باللون الأحمر بفارق بسيط.

يطبق على الدوالي باحترافية ويفضل اختيار اللون المناسب للون البشرة.

يجب الحرص على فركه بأطراف الأصابع وتركه حتى يجف تمامًا.

سنستخدم في تلك الطريقة لأخفاء الدوالي بواسطة المكياج بخاخات الساق والتي أصبحت متوفرة في كل مكان.

مناسبة جدًا لمن تعاني من الدوالي بشكل واضح، ولكن يجب استخدامها بشكل احترافي عن طريق تغطية الجزء الآخر الظاهر من الساقين.

ثم توجيه الرش للدوالي حتى تصبح مغطى تمامًا على شكل دوائر ويترك حتى يجف.

بعدها ستظهر الساقين بشكل متجانس، بدون أي مظهر للدوالي او الشعيرات البسيطة.

الطريقة الأولىالطريقة الثانيةالطريقة الثالثةالطريقة الرابعة