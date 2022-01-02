مش هتبطلى تعمليه.. مخلل الخيار المشطشط المقرمش بأسرار محلات الطورشي

مش هتبطلى تعمليه.. مخلل الخيار المشطشط المقرمش من أشهى أنواع المخللات هي الخيار وسنقدم لكم طريقة عمل مخلل الخيار حيث أنه يزيد من لذة الأكل بوضعه في أطباق جانبية مع الأطعمة المختلفة، والخيار الذي يتم تصنيعه في المنزل ألذ من الذي نقو بشرائه من الخارج حيث أنه يمكنك تخزينه لفترات طويلة بطريقة معينة تجعله لا يفسد ولا يتعفن،ويمكنكم عمل الخيار المخلل في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات موجودة ومتوفرة في منزلك لعمل أشهى المخللات وألذ المقبلات.

مخلل الخيار المشطشط المقرمش

مكونات الوصفة

كيلو واحد من خيار متوسط الحجم (أو على حسب الرغبة).

شطة حارة.

قطع ليمون على هيئة شرائح.

الخل الأبيض.

رشة ملح ليمون.

كمية ماء دافئ.

1\2 كوب ملح طعام.

قومي بغسل الخيار جيدًا وتنظيفه بالماء سواء كان كبيرًا أو صغيرًا ث نضعه في علبة بلاستيكية مناسبة ولها غطاء محكم الغلق.

أضيفي إلى الخيار في العلبة رشة الشطة وكمية الملح وشرائح الليمون وقلبيهم عليه ثم أضيفي ملح الليمون.

أغلقي العلبة واتركيها في مكان درجة حرارته دافئة لمدة عدة أيام قليلة حتى يختلط الخيار بمحلول المخلل جيدًا ويصبح طعمه مالح.

بعد مرور عدة أيام يمكنك البدء في تناول ألذ خيار مخلل بجانب أي أطعمة.

تعمل على الحفاظ على صحة الكبد.

تحسن من نسبة هيموجلوبين الدم.

كما أنها تحسن من مستوى السكر في الدم لمرضى السكري.

تحمي من إصابة الجسم بالعديد من الأمراض الخطيرة.

تقوي عظام الإنسان لأنها تحتوي على الفيتامينات والفوليك أسيد وبعد المعادن التي يحتاجها العظام.

مصدر غني بمضادات الأكسدة القوية التي تعمل على علاج التهابات الجسم.

غني بالبروبيوتيك وهي بكتيريا مفيدة تساعد في عملية الهضم وتحل العديد من مشاكل المعدة.

يعزز صحة الأمعاء والجهاز الهضمي بجميع أجزائه.

يتسبب أحيانًا في ارتفاع ضغط الدم وذلك خاصة بالنسبة لأصحاب أمراض الضغط المرتفع.

قد يتسبب في حدوث السكتات الدماغية وأمراض قلبية.

يزيد من نسبة الأملاح في جسم الإنسان وتكون الحصوات القريبة من الكلى.

خطوات العملأهم الفوائد الصحية العائدة علينا من تناول المخللأضرار تناول المخللات بمختلف أنواعها